Cómo ligar en Tinder y conseguir una cita: las siete cosas que debes hacer (o tener)

Si estás en Tinder, la app más utilizada, recomendada y eficaz para ligar (damos fe), debes saber que hay patrones que prevalecen entre los que triunfan y los que no.

¿Intentas ligar pero te es complicado conseguir una cita? ¿Apenas tienes 'matches'? ¿Crees que algo está fallando pero no sabes qué es? No te preocupes: el problema puede estar en que no haces las cosas que debes.

A través de un estudio, Tinder ha analizado cuál es el tipo ideal que triunfa entre los españoles. En base a los datos, recogemos, a continuación, las siete cosas que debes hacer (o tener) para ligar:

1) Tener clase y experiencia

La clase y experiencia son cualidades que tienen una gran demanda. Una persona educada siempre cae bien y despierta el interés del otro por conquistarla y conocerla.

2) Ser divertido

Frente a una posible cita Tinder, las mujeres se decantan por una persona que les haga reír, mientras que los hombres prefieren a alguien capaz de mantener una buena conversación.

3) Puedes estar en paro

El hecho de que una persona sea independiente, tenga estudios o tenga un trabajo parece ser una condición menos importante, sólo valorada como condición esencial para un posible ‘match’ por el 12% de las personas encuestadas.

4) Escribir sin faltas

Cualidad indispensable: escribir correctamente. Según los datos del estudio, casi el 40% de los encuestados prefiere que su pareja tenga buenas habilidades de escritura y ortografía, y considerarían que tener esto es un factor decisivo para conseguir una cita.

5) Tener opiniones políticas propias

En el convulso contexto político que vive España en la actualidad, es muy posible que se produzcan divisiones entre las personas a la hora de elegir una cita. Sin embargo, parece que la ideología política no es un condicionante a la hora de elegir al candidato perfecto.

Según los datos, más del 60% tendría una cita con alguien que vote a un partido distinto, lo cual dice mucho acerca de la tolerancia que nos rodea.

6) Tener mascota

Una persona con mascotas suma puntos. Tan solo el 30% de los encuestados prefiere que el 'match' ideal no tenga animales, frente a un 70% que lo valora positivamente. Y si se trata de cuatro patas, el perro gana al gato, con una preferencia de 10 puntos.

7) Ser guapo

Es obvio: en el mercado del amor los guapos siempre ligan más. Según los datos, un 30% de los españoles describe a su tipo ideal a alguien con el atractivo del actor Chris Hemsworth o la modelo Irina Shayk. No, si en España tontos no somos...

Ahora que has descubierto cuál es el tipo ideal que triunfa entre los españoles, te toca ponerlo en práctica. Y si las apps no son lo tuyo, lector, siempre puedes bajar al bar, al parque o a alguna biblioteca. Nunca sabes dónde puedes conseguir una cita o encontrar el amor.

¡Suerte!