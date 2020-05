Las claves para encontrar pareja (o sexo) tras el coronavirus, reveladas por una experta

¿Estamos ante el fin de las relaciones amorosas tal y como las conocemos? La nueva sociedad digital ha cambiado el paradigma de las relaciones interpersonales. Nos aburre la permanencia porque nos hemos acostumbrado a vivir en una continua y estimulante renovación y esto ha contagiado también la forma en la que sentimos y cómo nos relacionamos: surgen nuevos vínculos afectivos como el poliamor, los triángulos amorosos...

Esta evolución del amor romántico ha dejado a muchos fuera, que no saben cómo funciona ahora el juego del ligoteo y cómo van a cambiar las cosas en la "nueva normalidad" tras la pandemia del coronavirus.

Para esclarecer todo esto, charlamos con la experta en matchmaking Montaña Vázquez, autora de Match: Cómo encontrar pareja en la posmodernidad (Ed. Alienta).

PREGUNTA. ¿Por qué publicar este libro justo ahora?

RESPUESTA. Porque estamos ante un nuevo paradigma, que no sabemos muy bien cómo es posible que estando tan conectados tanta gente se sienta más sola que nunca. Porque es momento de mirar hacia nuestro interior y tomar la decisión de liberarnos de las creencias heredadas de nuestros padres, de la sociedad... y sustituirlas por las que de verdad son nuestras. Porque es hora de que sepamos que somos únicos y dignos de amor incondicional, para empezar, de nuestro amor incondicional. Y es que es imposible dar lo que no tenemos.

P. En tu libro das claves para convertirte en un 'partidazo'. ¿Puedes decirnos algunas?

R. La idea central del libro pivota en torno a una idea que puede parecer imposible: si no te ha ido bien en el amor siendo tal como eres, ha llegado el momento de dejar de ser tú. Lo he planteado como un viaje hacia el interior de cada lector, un entrenamiento cuyo objetivo es que conseguir una transformación personal que le conduzca a convertirse en esa persona que de verdad merece ser. En realidad, a esa persona que es, pero que no sabe que es todavía.

Por supuesto, tengo que decir que es un proceso y, como todo proceso, requiere su tiempo de entrenamiento, sobre todo a nivel mental. Una de las claves más importantes es convertirte en un atleta mental, comprender que tu mente es tu mejor amiga, tu GPS, tu aliada, la que te llevará directo a tus metas…; otra es convertirte en tu prioridad, llegar a ser tu propio líder; y la última es ser feliz, pues la felicidad es superatractiva y, por supuesto, también se entrena.

P. Hay personas a las que las parejas no les duran nada, ¿crees que en parte la culpa puede ser suya?

R. Sí, debemos de dejar de culpar al otro de lo que ocurre en nuestra vida. Tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas y no podemos delegar esto en nadie más que en nosotros. No podemos entregar a nadie el poder de hacernos felices, porque entonces también les entregaremos el poder de hacernos infelices. Es un poder que sólo nos pertenece a nosotros, pero lo hemos olvidado. Por eso, tenemos que ‘resetearnos’ y entrenarnos para alcanzar aquello que deseamos.

P. En un mundo pospandemia, ¿será más fácil o más difícil ligar?

R. Creo que hasta que la situación se normalice de verdad, hasta que volvamos a poder quedar sin restricciones de aforo y distancias sociales, quizás sea un poco más difícil conocer gente nueva en modo offline. Todo lo que antes hacíamos –ir a bares, discotecas, conciertos, teatro, cenas, etc.– se ha visto restringido o suspendido hasta nueva orden y es evidente que puede afectar a las relaciones sociales. Sin embargo, somos seres sociales y esta cualidad se ha potenciado durante el confinamiento, así que nos adaptaremos a las nuevas normas y usaremos nuestra inteligencia para evolucionar.

P. Muchos expertos aseguran que las relaciones, a partir de ahora, se basarán más en el amor y menos en el sexo...

R. Es muy posible que se reduzcan los encuentros meramente sexuales por precaución sanitaria, pero no creo que esto signifique que basaremos las relaciones más en el amor que en el sexo, y tampoco lo contrario. Creo que seguirá habiendo relaciones de amor y también relaciones sexuales: un virus no puede modificar lo que sentimos.

P. Las apps como Tinder, Meetic... ¿están condenadas a desaparecer?

R. No, ni mucho menos. Si antes pensaba que el uso que hacemos de las tecnologías podría convertirnos en personas un tanto reservadas, con carencias en cuanto a habilidades sociales, ahora quiero pensar que seremos capaces dar el valor justo a la tecnología. Evidentemente, nos hemos dado cuenta de lo importante que es el trato presencial, y ahora lo valoramos mucho más que antes porque nos hemos visto privados de él, pero tras este ‘repunte’ creo que todo se normalizará.

P. Un soltero que quiera ligar ahora, ¿dónde puede conocer gente nueva?

R. Si nos referimos al modo offline, pienso que en los mismos lugares que antes de la covid-10, con las precauciones establecidas. Es muy fácil conocer gente nueva online, vía apps o foros de amigos. En el libro hablo sobre un estudio que realizó EventBrite que revela por ejemplo que sólo tres de cada diez solteros utiliza en España aplicaciones móviles o plataformas digitales para ligar. Aunque sea con mascarilla y a dos metros, seguiremos coqueteando como antes.

P. ¿Es más fácil encontrar el amor para los divorciados? Ahora muchos se están separando de sus parejas tras el confinamiento...

R. No creo que sea especialmente más fácil ni más difícil… Antes del confinamiento ya había muchos divorciados. Todo depende de cómo salgamos a buscar pareja: si partimos de un sentimiento de fracaso porque no hemos podido continuar con ese proyecto de vida en común, será muy difícil. Además, creo que estamos acostumbrados a la inmediatez, a que las cosas que queremos pasen ya… cuando hay una ruptura de pareja muchas veces no nos permitimos darnos el tiempo necesario para sanar, para asimilar ese nuevo crecimiento que implica un final pero también un nuevo inicio en nuestras vidas.

P. ¿A partir de qué edad es más difícil ligar?

R. Ligar es tan difícil o sencillo a cualquier edad, sólo depende de nuestras creencias en este sentido. Si creemos que, por ejemplo, a partir de los 50 años es muy difícil encontrar pareja, ten por seguro que así será, porque es el mensaje que le estamos enviando a nuestro subconsciente. En mi libro, analizo y expongo dos fenómenos muy interesantes: el efecto sénior y el edadismo en el amor.

Vivimos en una sociedad que no valora la belleza madura, el talento y la sabiduría de las personas de mediana edad –sobre todo la de las mujeres– y, sin embargo, es la franja de población que más crece… En general no nos sentimos de la edad que tenemos, pero seguimos comparándonos, prejuzgándonos y saboteando nuestro potencial por intentar agradar y encajar en un modelo que quizás no sea el nuestro sino el que nos imponen.