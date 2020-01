Cómo conseguir que ella tenga un orgasmo intenso: los ocho trucos que debes aplicar

Si la pasada semana nos centramos en cómo complacer a un hombre en la cama, en esta cambiamos los roles y nos detenemos en qué hacer para que ella llegue al orgasmo, a uno de verdad.

Hay muchas mujeres que no conocen su cuerpo, y muchos hombres que no saben cómo hacer que una fémina acabe. Además, en muchas ocasiones sobrevuela la duda en ellos de si ellas estarán fingiendo o no. Una cuestión razonable teniendo en cuenta que seis de cada diez mujeres españolas tiene dificultades para alcanzar el orgasmo con el coito.

Para que lo hagas bien en materia horizontal y para que no dejes a ninguna a medias, te traemos ocho valiosos trucos que debes aplicar en materia horizontal:

1) Conoce su anatomía

Todas las vaginas no son iguales, y con los penes ocurre lo mismo. Lo que encaja en un cuerpo no funciona en otro, por eso es importante que te percates de cómo funciona tu miembro dentro de tu pareja. Hay posturas que son efectivas en algunos, y hay otras que lo son en otros. Debes conocer bien la anatomía de tu chica, y ver qué clase de posturas o juegos le son más placenteros. Si no lo consigues adivinar, pregunta.

2) Comunícate con ella

En relación a lo anterior, es importante que preguntes. Hay muchas mujeres que, por vergüenza o desconocimiento, no dicen lo que realmente quieren en la cama. Las hay que, también, cuando la estás cagando no te lo dicen por no herir tus sentimientos. Es más fácil descubrir que estás haciendo algo mal cuando la preguntas directamente: ¿esto te gusta? ¿Así mejor? ¿Asao? ¿Más rápido? ¿Más despacio?

3) Más preliminares

Para muchas mujeres, los juegos previos son la clave para llegar al orgasmo. Muchos hombres tienen la mala costumbre de, una vez erectos, entrar en la vagina de la chica sin haberla estimulado antes. Esto es un completo error, pues aunque ella esté lubricada, tardará muchísimo más en llegar al orgasmo –si lo hace– y éste será mucho menos intenso. Antes de la penetración, es conveniente darle mimos a ella, tanto con la lengua como con las manos, y no solo en la zona genital.

4) Céntrate en el clítoris

La mayoría de mujeres son clitorianas y no vaginales, lo que les imposibilita alcanzar el orgasmo solo con la penetración. Si percibes que tu pareja no llega al clímax cuando lo estás haciendo, debes invitarla a que se acaricie el clítoris mientras la penetras, o hacerlo tú mismo, así podréis ambos poner un buen broche final al coito.

5) No la metas prisa

Cuando te está entrando prisa por que ella se corra, la mujer lo percibe y se estresa, lo que la aleja del orgasmo y le corta el rollo. No debes tener prisa, y si te estás desesperando porque ella no consigue acabar, cambia de técnica: baja un rato, usa tus manos, cambia de postura...

6) Dile lo mucho que te gusta

No hay nada peor que estar en la cama con alguien que no se manifiesta, por eso es vital que la hables, y viceversa. Dile lo mucho que te gusta, lo que te pone, lo guapa que es, lo que te encanta esa parte de su cuerpo... Todo ello sin resultar impostado, ya que no hay nada más antimorbo que alguien que actúa en la cama.

7) Haz que esté presente

La mente de las mujeres funciona diferente a la de los hombres. Si ella se está 'rallando' por que no llega, no va a hacerlo. Y si tiene además muchos problemas o estrés acumulado, la cosa se complicará porque no podrá concentrarse en alcanzar el clímax. Debes hacer que esté presente en la relación sexual, olvidándose de todo lo que se salga de vuestra alcoba.

8) Prueba estas posiciones sexuales

Aunque cada mujer es un mundo, hay dos posturas clásicas que funcionan muy bien para que ella llegue al orgasmo. Una es el clásico misionero (él arriba y ella tumbada bocarriba) y la amazona (ella arriba, lo que le estimula el punto G y permite que el contacto del clítoris).

Y esto es todo, lector. Como ves, no es tan difícil hacer que ella disfrute si sabes cómo. ¿Cuántos de estos trucos no aplicabas? Y si eres mujer, ¿te hemos dado alguna idea?