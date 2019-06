Cómo adelgazar dos kilos en una semana: esto es lo que debes comer y cuándo

Adelgazar, como todo, es fácil si sabes cómo. La mayoría de nosotros comenzamos una dieta con ilusión y ganas, pero a los pocos días la abandonamos. ¿El motivo? Tardamos mucho en ver los resultados del régimen en el cuerpo y la báscula.

Estar esforzándote en perder peso y no percibir que tu sacrificio tiene premio es bastante desalentador. Por eso, lector, vamos a proponerte un plan de choque para que seas consciente de los resultados en solo una semana.

Cómo adelgazar dos kilos en una semana

Se trata de una especie de dieta express que te permitirá deshacerte de esos dos kilos que has cogido y que hacen que no te cierren los pantalones o que no te abroche la camisa.

Lo primero que debes hacer es tener claro qué has de ingerir y a qué hora. Y, sobre todo, no comer mucho de lo los alimentos permitidos.

Para perder peso rápido y en solo en una semana has de consumir unas 800-1.000 calorías diarias diarias

Para perder peso rápido y en solo en una semana has de consumir unas 800-1.000 calorías diarias, como mucho. Es poco, pero al ser un plan de choque de tan solo unos días no pondrá en riesgo tu salud.

También tienes que beber mucha agua, fundamental beber mucha agua. Además de saciarte, no tiene calorías y te mantendrá hidratado.

Qué debes comer

Para adelgazar dos kilos en una semana has de ingerir alimentos con calorías negativas, así adelgazarás mientras te alimentas. La mayoría son frutas y verduras, como los tomates, el pomelo, las zanahorias, los pepinos, las manzanas o el calabacín.

Deberás acompañar estas verduras, hortalizas y frutas con comidas con alta carga proteínica, que hará que adelgaces a un ritmo más acelerado que si ingiriésemos otro tipo de alimentos, como hidratos de carbono o grasas.

Puedes comer todas las verduras que quieras, ya que tienen calorías negativas

Además, una mayor ingesta de proteínas aumenta la producción de hormonas de la saciedad, y al mismo tiempo que reduce los niveles de la hormona del hambre, la grelina.

Los alimentos con alta carga proteica que has de ingerir en esta semana son los siguientes:

Carnes : pollo, pavo, carne magra, cerdo, etc.

: pollo, pavo, carne magra, cerdo, etc. Pescado : salmón, sardinas, bacalao, trucha, etc.

: salmón, sardinas, bacalao, trucha, etc. Huevos: todos los tipos pero cuidado con las yemas (no más de tres a la semana).

Qué no debes comer

Debes olvidarte por completo de los hidratos de carbono, ya que además de engordarte te hacen retener líquidos y te producen hinchazón. Has de evitar a toda costa los panes, cereales enteros, pasta, arroz, galletas y bollos, caramelos, gominolas... y, por supuesto, todo lo que tenga azúcar añadida.

Tampoco debes beber refrescos, ni en sus versiones normales ni 'light' o 'zero'. En estos siete días puedes hidratarte con agua, tés o café.

Debes olvidarte por completo de los hidratos de carbono, lo que además puede reducir tu peso en agua

La sal y los aderezos también están prohibidos, ya que retiene líquidos, lo que te hace estar más hinchado que de costumbre. Para adelgazar debes limitar tu ingesta de sodio a una cucharadita o menos al día.

En cuanto al aceite de oliva, y aunque puedes seguir usándolo en tu cocina y tu dieta, has de limitar su consumo durante esta semana, ya que está cargado de grasas (buenas, pero grasas), tal y como ya te contamos en Vozpópuli. Lo mismo ocurre con los lácteos, que no están prohibidos pero si puedes evitarlos, mejor.

A qué horas has de comer para adelgazar

Una vez que sabemos qué se puede comer durante esta semana y qué no, pasemos al otro punto de la ecuación: cuándo hacerlo.

Lo mejor es que hagas cinco comidas al día, así evitarás tener ansiedad por comer poco y evitarás pecar con hidratos que no te hacen bien en este momento de tu vida. Entre las tomas, deberán pasar tres o cuatro horas, y así evitar las bajadas de azúcar.

Lo mejor es que hagas cinco comidas al día, así evitarás tener ansiedad por comer poco y evitarás pecar con hidratos

Para que te hagas una idea, este sería el plan perfecto:

Desayuno: 8 horas.

Media mañana: 11 horas.

Comida: 14 horas.

Merienda: 17 horas.

Cena: 20 horas.

Ojo con la cena. La crononutrición establece que debes consumir, aproximadamente, el 75% de tu consumo de calorías antes de las 15 horas. Es decir, con un máximo de 1.000 calorías diarias, antes de la tarde has de haber consumido 700-850.

Esto deja a tu cena con unas 250 calorías, que completas con dos filetes de pavo o pollo (120), una generosa ensalada de verduras (100) y una fruta (50).

Y esto es todo, lector. Te animamos a probarlo. Nosotros lo hacemos de vez en cuando cuando nos hemos pasado el 'finde' y funciona estupendamente.

¡Ya nos contarás!