Cómo adelgazar 13 kilos en dos meses: así consiguió perder peso este hombre

Adelgazar tiene su parte de teoría y su parte de maña. Si estás harto de la letra escrita para perder peso y quieres cosas reales, hoy te traemos un testimonio de un hombre que consiguió perder 13 kilos en dos meses.

Su nombre es Chris Aimetti, y ha contado su historia en la edición inglesa de 'Men's Health'. Puede que te sirva y te inspire en tu reto de adelgazamiento.

Cómo adelgazar 13 kilos en dos meses

Este hombre, de 25 años y natural de Colorado, decidió que ya era hora de perder el peso que le sobraba. Su trabajo como asistente de banca, le mantenía atado a una silla demasiado tiempo, y comenzó a descuidar su figura.

A pesar de que hacía ejercicio normalmente, no era capaz de seguir una dieta controlada. Llegó a la universidad pesando 95 kilos. Un peso que le afecto en su propia autoestima: "No me gustaba cómo me sentía. No me sentía seguro, y eso me llevó a estar inseguro en otras áreas de la vida", dice al citado medio.

Entonces, decidió que era hora de cortar por lo sano y comenzar a tomar cartas en el asunto. Contactó con una entrenadora personal, Erika Patterson, y comenzó su plan de adelgazamiento.

La entrenadora se centró en el ejercicio y en la dieta, dos básicos en cualquier régimen para perder peso.

El ejercicio y la dieta que hizo

Lo primero que hicieron fue reajustar su alimentación, reduciendo las calorías. Mantuvo su ingesta de proteínas en un nivel moderado, pero no eliminó los hidratos de carbono, algo razonable debido a que además de régimen hacía ejercicio. "Apenas me di cuenta de que estaba haciendo dieta porque los cambios fueron pequeños y se fueron incrementando poco a poco".

Además de una alimentación más balanceada, Chris comenzó a hacer cardio y ejercicios de musculación, con movimientos básicos de ocho a doce repeticiones.

Cuando estamos a dieta, es importante realizar un entrenamiento de fuerza, ya que las pesas ayudan a construir músculo, que reemplazará a la grasa corporal. De hecho, este entrenamiento es una de las pocas actividades que aceleran el metabolismo (la cantidad de calorías que quemas en reposo), impulsando el adelgazamiento.

Recuperó su confianza

En 60 días, este joven perdió 13 kilos y redujo de un 13% a un 4% su grasa corporal. Además de estar contento por su nueva apariencia, se siente mucho mejor consigo mismo, ya que ha renovado "la confianza".

A quienes, como él, quieren animarse para ponerse a dieta y estar más fit, les da un consejo: "Hay que tener una visión, confiar en el proceso y no pensar demasiado, ya que es malo". Es decir, recomienda que nos pongamos un día para empezar, que nos visualicemos delgados, que nos pongamos un objetivo y que no le demos muchas vueltas.

"Decide quién quieres ser, encuentra el camino para llegar allí y luego date cuenta de que hay y habrá desafíos en el camino. Y cuando llegue la adversidad, simplemente acéptala", añade.

Es decir, este testimonio refleja lo que te venimos contando: que con una alimentación saludable, recortando calorías y con un poco de ejercicio se pueden hacer milagros. La historia es que hay que esforzarse un poco.

¿Te ha inspirado esta historia? ¿Cuánto peso quieres perder?