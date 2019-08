Cuatro cócteles para refrescar el verano (y que todos podemos hacer en casa)

El mundo del cóctel está viviendo su propia revolución. Después de permanecer durante lustros prácticamente inamovible, en la actualidad surgen grandes ‘bartenders’ que ponen patas arriba el sector. Un buen ejemplo lo tenemos en Diego Cabrera (Salmón Gurú y Viva Madrid) o Nagore Arregui, de la coctelería Co& Co en Pamplona.

Como pionero y gran maestro, el experto Javier de las Muelas, quien este pasado mes de julio recibió el más importante premio del mundo de la coctelería. Una trayectoria reconocida con el ‘Helen David Lifetime Achievement Award’ de The Tales of Cocktail, que en realidad no es más que la constatación de una labor de muchos años. Con diversos negocios abiertos en España, comenzó en Barcelona con su Dry MartiniCocktail Bar, todo un icono ya y ha sido considerado varias veces entre los “50 Best of the World”. En Madrid tiene su homólogo en el Gran Hotel Meliá Fénix, además de otros muchos locales en torno a la coctelería en diversas ciudades españolas.

Coctelería de autor

Si hablamos de triunfos, Luca Anastasio, barman del hotel Emperador y encargado de la carta de cócteles de la nueva terraza en su última planta (donde no falta una piscina), ha recibido el galardón al “Mejor Coctail Bar de Hotel” en los Coaster Awards. Para Anastasio, la calidad de los destilados siempre tiene que ser Premium.

Como novedad en Madrid, es destacable el nuevo LTL Lateral Ponzano, un nuevo concepto de la conocida cadena que ofrece- además de sus tradicionales propuestas gastronómicas- una extensa carta de cócteles, algunos clásicos (como su famoso gin- tonic) o creativos como el “Margarita a la brava” o el “Mojito frutos del bosque”. El local cuenta con terraza y una gran barra.

Creación y equilibrio

La imaginación del ‘barman’ o ‘barmaid’ (si es mujer) vuela libre. Aunque los clásicos siguen teniendo un gran peso- Negroni, Whisky Sour, etc.- es un universo en ebullición en el que también es preciso un equilibrio: nunca más de tres ingredientes en torno a un destilado central, sobre el que se trabaja con las otras bebidas. En cuanto a elementos, el nitrógeno líquido, el sifón para crear espumas, las infusiones, el polvo de oro… Pero más allá de utensilios, ingredientes imposibles o teorías varias, VOZPÓPULI ha seleccionado cuatro cócteles más sencillos, perfectos para realizar en casa y sorprender a nuestros invitados.

1)Thai Splitz

(Restaurante Thai Garden)

Ingredientes: 60 ml. de soda; 120 ml. de Aperol; 180 ml. de cava; Rodajas de naranja.

Elaboración: En un vaso mezclador se ponen tres cubos de hielo y se añade la soda, el Aperol y el cava. Se mueve con la cucharilla suavemente para acabar sirviéndola en vaso largo. Terminar decorando con rodajas de naranja.

2) Doña Margarita

(Hotel Emperador)

Ingredientes:

6 cl. Tequila Don Julio reposado; 2 cl. de sirope de agave ecológico; 3 cl. de zumo de lima recién exprimida; sal Tajín.

Elaboración:

Verter todos los ingredientes en la coctelera, añadir cubitos de hielo y batir enérgicamente por 15/20 segundos. Servir en una copa Margarita con un bordeado fino de sal Tajín. Decorar con flores comestibles y una rodaja de lima deshidratada.

3)Mojito DeLuxe

(Hotel Emperador )

Ingredientes:

12-14 hojas de hierbabuena; 6 cl. de Ron Zacapa 23; 1,5 cl. sirope de azúcar de caña; 2 cucharillas de azúcar de caña moscovado ; 3 cl zumo de lima recién exprimido; 3 cl. de champagne.

Elaboración: Incorporamos la hierba buena y el sirope en el vaso y majar suavemente. A continuación, verter todos los ingredientes excepto el champagne y añadir hielo picado. Agregar el champagne y remover. Completar con más hielo picado. Servir en vaso largo y decorar con hierbabuena, azúcar glass por encima, una rodaja lima deshidratada y golpes de angostura.

4) Pimms #1

(Magasand)

Ingredientes:

Dos fresas laminadas; 3 rodajas de pepino; 8 onzas de Pimms; 5 hojas de menta para adornar; Sprite o similar.

Elaboración:

Unir cuidadosamente los tres primeros ingredientes en vaso mezclador y remover con la cucharilla. Servir en copa de balón y terminar con el Sprite o similar. Adornar con la hierbabuena.