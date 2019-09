Los primeros encuentros sexuales suelen ser un poco desastrosos. Cada uno es de su padre y de su madre, no sabe muy bien qué le gusta al otro y no se está cómodo del todo. Pero no todo es negativo. A la emoción de estar con una persona diferente en horizontal, probar cosas nuevas y descubrir nuevos sabores se suma la estupenda calidad y cantidad del semen.

Si eres hombre seguro que has notado que cuando te acuestas con una mujer nueva expulsas más esperma que en los posteriores encuentros. Y si eres fémina, en según qué práctica sexual, puede que también te hayas dado cuenta... Todo esto tiene una explicación científica. Veamos.

La ciencia de la eyaculación

Cuando los hombres se encuentran con una mujer nueva no solo expulsan más cantidad de semen, sino que éste es mucho mejor que el que suelen fabricar. Los espermatozoides que el varón echa en estos coitos tienen mayor motilidad y velocidad, es decir, son más optimos a la hora de fecundar un óvulo.

Así lo ha demostrado un estudio llevado a cabo por la Universidad de Florida, The College of Wooster y el Centro de Medicina Reproductiva de la Clínica Cleveland (EE.UU.), que ha puesto de manifiesto que en estos primeros encuentros la eyaculación es más intensa, más rápida y de mejor calidad.

Los investigadores principales, Paul Joseph y Laura Sirot, aseguraron que este fenómeno se repite en todo tipo de mamíferos: "Nuestros resultados revelaron que cuando se los hombres se exponen a imágenes de una mujer nueva, éstos eyaculan a un ritmo más rápido, expulsan más cantidad de semen y éste está repleto de espermatozoides móviles".

El semen es mejor en las primeras citas

Para el experimento, los científicos contaron con la participación de 23 hombres heterosexuales con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años de edad. Cada uno de ellos se masturbó con una película pornográfica. El proceso se repitió durante 15 días.

Los voluntarios proporcionaron siete muestras de semen. El truco estaba en que seis de las siete películas que vieron tenían a la misma actriz como protagonista, y solo en una había una diferente.

Tras analizar las muestras, se llegó a la conclusión de la que la cantidad de semen que cada uno de los hombres produjo se incrementó sustancialmente cuando se masturbaron con la película de la actriz nueva.

Es biológico

Los expertos demostraron así que lo que ya sabían que ocurría en el reino animal también sucedía en el humano. Este proceso se produce para asegurar la subsistencia de la especie: los hombres eyaculan más con una mujer nueva para aumentar sus posibilidades de tener descendencia.

Estos hallazgos son esperanzadores, ya que proporcionan información valiosa sobre cómo se puede mejorar el diagnóstico y tratamiento de los problemas de fertilidad, lo que aumentaría las posibilidades de concepción.

Y tú, lector, ¿te habías dado cuenta de que ocurre esto? Nosotros sí.