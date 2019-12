CBD: el controvertido aceite de cannabis usado para combatir la ansiedad y el insomnio

La ansiedad y el insomnio son uno de los males de la sociedad, también en España. Un estudio de OCU de 2018 señala que el 57% de la población cree que ha tenido problemas de ansiedad alguna vez en su vida, mientras que el 34% dice haber tenido depresión en algún momento. Y el insomnio, por su parte, es el trastorno del sueño que afecta a más personas en nuestro país, con una incidencia de entre el 20 y el 30%.

Todo ello ha impulsado el consumo de fármacos que ayudan a dormir y de ansiolíticos hasta cifras históricas. Según el Ministerio de Sanidad, en los últimos años la demanda de estos productos se ha incrementado hasta un 57%.

La problemática es mundial, y por eso están apareciendo remedios que prometen combatir estos trastornos. Uno de ellos es el aceite de cannabidiol (CBD), un compuesto derivado de las plantas de cannabis.

¿Qué es el aceite de CBD?

El cannabidiol se extrae de las plantas de cannabis y puede usarse como un aceite. El aceite de CBD es rico en químicos llamados cannabinoides, que funcionan en receptores del cerebro. El cannabinoide más conocido es el tetrahidrocannabinol (THC).

El aceite de CBD derivado del cáñamo es usado para tratar el dolor, la ansiedad y el insomnio

El aceite de CBD derivado del cáñamo es usado para tratar el dolor, la ansiedad y el insomnio. Aunque pertenece a la misma planta que la marihuana, el CBD no causa "subidón", no provoca adicción y tampoco te deja colocado, "ya que solo afecta al sistema periférico del cerebro", nos cuenta Borja Iribarne, CEO de ProfesorCBD, una empresa que lleva ya un año vendiendo en España no solo aceite de cáñamo sino cremas y más productos.

El cannabidiol usado en aceite tiene pequeñas cantidades de THC. Por lo tanto, alguien que lo usa puede dar positivo en un control de drogas pero no experimentará ninguna alteración del estado mental después de usarlo.

¿Una ayuda para la ansiedad y el insomnio?

Aunque aun falta mucha investigación sobre la efectividad del aceite de CBD, algunos estudios sugieren que podría reducir los síntomas de ansiedad social en personas con este trastorno. Otra investigación de 2014, probada en animales, descubrió que este producto natural ayuda a combatir la ansiedad y la depresión.

Otro análisis de 2015 de estudios anteriores concluyó que es un tratamiento prometedor para numerosas formas de ansiedad, incluido el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo , el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático .

Sin embargo, los datos sobre los efectos a largo plazo del aceite de CBD aun no son concluyentes, aunque en Estados Unidos ya lo usan millones de personas.

Riesgos y el panorama en España

El papel del cannabidiol como tratamiento para los trastornos de ansiedad e insomnio sigue sin estar claro, ya que se requieren más estudios para evaluar los beneficios y los riesgos en su consumo a largo plazo. En Estados Unidos es legal su venta, y en España también, aunque en nuestro país se comercializa, desde febrero de 2018, como un "aceite cosmético".

Hasta la fecha, era vendido como un complemento alimenticio, pero en marzo de ese año la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) decidió retirarlo como tal después de que en Europa se detectaran aceites con etiquetados incorrectos, y en algunos encontraron metales pesados.

"Por eso ahora nos obligan a poner que no es apto para el consumo humano, pero antes de verano 2020 esperamos que sea considerado un 'alimento nuevo'", detalla Iribarne. "En España apenas se conoce nada sobre el CBD, pero en Austria, Alemania y EEUU sí", añade.

Cómo se usa y cuánto dinero cuesta

Cabe destacar que el aceite de CBD no tiene nada que ver con los ansiolíticos recetados por los médicos, ya que éstos son fármacos y el aceite no.

Un tarro de aceite de CBD en nuestro país sueñe costar de 30 a 75 euros, y dura entre 40 y 60 días. Hay diferentes porcentajes de THC en los productos. Los que lo usan, suelen tomar una gota por la tarde y otra antes de dormir. No está recomendado para mujeres embarazadas ni para niños.

Se espera que el crecimiento del mercado del CBD alcance los 1.800 millones de euros para 2020, lo que supone un crecimiento del 700%

Cada vez hay más gente que decide probar el cannabidiol. De hecho, según cifras de la revista Forbes, se espera que el crecimiento del mercado del CBD alcance los 1.800 millones de euros para 2020, lo que supone un crecimiento del 700%. Las tiendas online se están frotando las manos. Iribarne nos cuenta que han aumentado las búsquedas de sus productos un 400% en los últimos meses.

Veremos si este remedio natural ha llegado para quedarse o es una moda pasajera más.

¿Lo has probado?