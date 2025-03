Los beneficios del frío para el cuerpo: de la crioterapia a los baños en agua helada

Reducir la ansiedad y el estrés, mejorar el sistema circulatorio o acelerar el metabolismo. Estos son algunos de los beneficios del frío para el cuerpo. Por ello, al igual que la dieta y el ejercicio, incluir terapias de frío en nuestros hábitos, como la crioterapia o los baños en agua helada, nos puede ayudar a vivir más y mejor.



¿Cuánto tiempo nos podemos exponer al frío? “Es algo que depende del umbral de tolerancia de cada persona, pero podría ser a diario, y preferentemente por la mañana para generar neurotransmisores como la dopamina”, explica Rodrigo Sánchez García, fisioterapeuta y entrenador personal en Clínica ITYOS.



Bajar de vez en cuando nuestra temperatura corporal tiene muchos beneficios, entre otros ayuda a quemar grasa; combate la inflamación; aumenta la longevidad; fortalece el sistema nervioso; reduce los niveles de glucosa en sangre o mejora la calidad del sueño. "Además, a los deportistas les ayuda a la regulación hormonal, aumenta los niveles de testosterona y baja el cortisol, lo que aumenta el rendimiento deportivo," explica Rodrigo a Vozpópuli.



Eso sí, estas terapias no se recomiendan para pacientes con lesiones traumáticas agudas o patologías que cursen un proceso inflamatorio y doloroso debido a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, y la capacidad de disminuir los procesos metabólicos y la formación de edemas. “Para terapia cognitiva, te ayuda a identificar y cambiar patrones de pensamiento distorsionados o negativos y te enseña habilidades para responder a los desafíos de la vida de forma positiva”.

Baños en agua fría

Revive abrió sus puertas en 2024. Se trata de un centro que no solo se dedica al área deportiva sino que cuenta con una zona de recuperación con prácticas que promueven la longevidad y la vitalidad. Entre ellas, destaca su ‘Ice bath’ o baño de agua fría, con temperaturas que rondan entre 1 y 4 grados, aunque puede ir variando según el uso.

¿Cómo funcionan?

Miranda Alonso y Rodrigo López, fundadores de Revive, aseguran que la clave es la respiración. “Solemos recomendar hacer un breve ejercicio de respiración antes de entrar para aumentar la concentración y promover la calma interior”. La parte más difícil son los primeros 30 segundos cuando el cuerpo entra en shock, es aquí cuando se debe llevar toda la concentración a la respiración para poder volver a la calma y oxigenar bien la sangre.





'Ice Bath' en Revive

Si es la primera vez, desde el centro recomiendan como mucho practicarlo dos minutos. “No necesitas ser un atleta de alto rendimiento para practicar baños de hielo, la realidad es que los beneficios son tan amplios que este hábito es bueno para la mayoría de las personas y de todas las edades”, aseguran los responsables del centro.



En Revive no recomiendan el uso de esta técnica ni a embarazadas ni a personas que estén enfermas en ese momento. Fortalece el sistema inmune al exponerse a pequeñas dosis de estrés, pero al estar con una gripe, por ejemplo, tu cuerpo ya está en estrés, por lo que hacer un baño frío no es lo ideal. Lo importante es hacerlo de manera preventiva, no usarlo como cura.

¿Cuándo se empiezan a notar los resultados?

Hay ciertos beneficios que son instantáneos como el aumento de la dopamina y la recuperación muscular pero hay otros que se notan pasando un período de tiempo, como el fortalecimiento del sistema inmune, la piel o la resiliencia mental. ”Nosotros recomendamos hacerlo 2-3 veces por semana como mínimo para notar un impacto verdadero”, explican Miranda Alonso y Rodrigo López.

Crioterapia, un tratamiento de vanguardia

Otra técnica que tiene como protagonista al frío es la crioterapia. Se trata de un tratamiento no invasivo que consiste en exponer el cuerpo entero a temperaturas de aire muy bajas (hasta -110ºC) entre un minuto y medio a tres máximo. La crioterapia de cuerpo entero desencadena una respuesta natural de supervivencia de nuestro cuerpo que: protege la circulación para que lleguen el máximo de nutrientes y oxígeno a los tejidos; potencia la función del sistema linfático; genera endorfinas y reduce el cortisol.





Cabina de Crioterapia en Longevity Hub de Madrid by Clinique La Prairie

“Nuestro cerebro entra en un estado de shock, la sangre empieza a recorrer nuestro organismo mucho más rápido y llega a todos los órganos vitales con más nutrientes y más oxígeno”, explica Lorena Camacho Barrientos, directora de ventas de Longevity Hub de Madrid by Clinique La Prairie. Este tratamiento contribuye, entre otros beneficios, a acelerar la regeneración de tejidos; optimizar las funciones corporales y a disminuir la inflamación en todo el cuerpo.

El doctor Niehans, un adelantado a su tiempo