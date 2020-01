La bebida que te ayuda a perder grasa y a adelgazar (y cuándo es mejor tomarla)

Si quieres adelgazar pero no eres de hacer dietas, es inteligente que conozcas que hay trucos que te hacen perder peso con facilidad. Ojo, no son mágicos: debes acompañarlos con una alimentación racional y saludable. No puedes comerte cuatro hamburguesas y beber cerveza todos los días y aspirar a que tu grasa desaparezca de la noche a la mañana, pero si desayunas, comes y cenas sano y aplicas un truco como el que te vamos a contar, acelerarás tu pérdida de peso.

Hoy te vamos a contar todo acerca de una bebida que te ayuda a adelgazar: el té. En realidad, algunos tipos de té. Puedes consumirlo en cápsulas, bolsitas de infusiones o vertiendo agua caliente tú mismo sobre las hojas de la planta.

Además de para perder peso, esta infusión se ha relacionado con numerosos beneficios para la salud, como la protección de las células y la reducción del riesgo de enfermedad cardíaca.

El té, la bebida que te ayuda a perder peso

Si quieres utilizar el té para potenciar tu pérdida de grasa, debes elegir bien cuál tomar. El té verde, el rojo o el negro son los que se han relacionado con el adelgazamiento.

1) Té verde, el que más adelgaza

Es uno de los tés más efectivos para perder peso. Así lo han demostrado numerosos estudios, como este, de 2008. Un total de 60 personas con sobrepeso siguieron una dieta durante tres meses. Algunas tomaron té verde y otras bebieron un placebo. Tras las doce semanas, los que tomaron té verde adelgazaron 3,3 kilos más que las personas que no lo hicieron.

Otra investigación descubrió consumir extracto de té verde produce disminuciones significativas en el peso corporal, la grasa y la barriga.

Este poder quema-grasa puede deberse a que este té es especialmente rico en catequinas, unos antioxidantes naturales que pueden acelerar el metabolismo y fomentar la pérdida de peso.

2) Té rojo, bueno para perder peso

El té rojo, también conocido como pu-erh, es un tipo de té negro chino que ha sido fermentado. Igual que el verde, esta bebida se ha demostrado que ayuda a adelgazar. Un estudio en 70 personas comprobó, tras tres meses, que los que bebieron té rojo perdieron 1 kilo más que los que ingirieron un placebo.

Además, se han hecho investigaciones en animales que apuntan en la misma dirección. Esta, realizada en ratas, demostró que el extracto de este té tiene un efecto antiobesidad y ayuda a no coger peso.

3) Té negro, también 'adelgazante'

El tercero en discordia es el té negro, que es uno de los más oxidados que existen, de ahí su color. Como en los casos anteriores, numerosos estudios han demostrado que el té negro podría ser efectivo para perder peso y no ganarlo.

Un estudio realizado en 111 personas reveló que beber tres tazas de té negro por día durante tres meses aumentaba significativamente la pérdida de peso y reducía la circunferencia de la cintura.

¿Cuándo y cómo es mejor beber té para aumentar los beneficios?

Además de elegir bien el tipo de té que tenemos que beber si queremos potenciar la pérdida de peso, hay que saber cuándo hacerlo, porque en este caso no todo vale.

Aunque beber té después de las comidas te dará un chute de cafeína y catequinas que pueden ayudarte a perder peso, lo mejor, para potenciar los beneficios, es tomarlo antes de las comidas, ya que así comerás menos de tu plato y tendrás menos hambre.

Y otro apunte: lo ideal es tomarlo solo, sin leche, ya que, según un estudio publicado en Nutrients en 2011, las proteínas de la leche inhiben los efectos beneficiosos del té en el metabolismo.

Y esto es todo, lector. ¿Vas a empezar a beber té? ¿Ya lo hacías? Cuéntanos.