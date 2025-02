Se complica el futuro para los diabéticos

La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando "la glucosa en sangre, también llamada azúcar en la sangre, es demasiado alta". Como informan desde el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, "La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Si tiene diabetes, su cuerpo no produce insulina, no produce lo suficiente o no la usa correctamente. La glucosa se queda en la sangre y no llega a las células".

La diabetes presenta problemas para la salud de las personas ya que padecer esta enfermedad puede originar daños a los "ojos, riñones, nervios y corazón". Además, como indican desde el NIDDK, "la diabetes también está relacionada con algunos tipos de cáncer".

Preocupante aviso para el futuro de la diabetes

La diabetes cada vez es una carga mayor para el mundo. Según FID Atlas de la Diabetes, para el año 2045, "las proyecciones muestran que 1 de cada 8 adultos, aproximadamente 783 millones, vivirá con diabetes, lo que supone un aumento del 46%. La Federación Internacional de la Diabetes señala que la diabetes de tipo 2 es la más común, y que "más del 90% de los diabéticos la sufren".

Un escenario complicado y un reto para el mundo entero que lucha contra la 'epidemia' de al diabetes.