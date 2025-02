Cómo controlar el azúcar en sangre: los consejos de Boticaria García para reducir el pico de glucosa

Aunque necesario para el correcto funcionamiento del organismo, el azúcar también se ha convertido en uno de los mayores enemigos para la salud. Y es que, el consumo abusivo de esta sustancia no solo es responsable de que engordemos, además, puede poner en riesgo nuestra salud. Algo por lo que los expertos insisten en la importancia de controlar su consumo.

Al igual que ocurre con el resto de nutrientes, nuestro organismo necesita azúcar para realizar funciones fisiológicas importante. Sin embargo, tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), “una ingesta elevada de azúcares libres es preocupante por su asociación con la mala calidad de la dieta, la obesidad y el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles”.

Ante esto, la OMS recomienda reducir el consumo de azúcar en adultos al cinco por ciento de la ingesta calórica diaria, es decir, el equivalente a unos 25 gramos. Una recomendación que muchos ignoran, consumiendo cantidades mucho más elevadas. Algo que alerta a los expertos, por su efecto sobre la salud.

Así lo ha señalado también la famosa Boticaria García que, a modo de experimento, ha explicado el papel que juega el azúcar en nuestro organismo y cómo influye a la hora de engordar y adelgazar.

El azúcar se ha convertido en uno de los mayores enemigos de la salud. Foto: Jcomp en Freepik

Los consejos de Boticaria García para reducir el pico de azúcar en sangre

Convertido en un preocupante problema para la salud, las rede sociales se han llenado de supuestos trucos y consejos para reducir el impacto del azúcar en el organismo. Unas recomendaciones como la del chupito de vinagre, sobre la que Boticaria García ha hablado en el programa ‘Y ahora Sonsoles’.

“Cuando comemos azúcar, chuches o cualquier alimento que al que le añades, lo que hace es que se absorbe del intestino y va a la sangre. Y, ¿qué pasa cuando tenemos mucho azúcar en la sangre? Cuando tenemos mucho y hay un pico grande, se va mandando azúcar para que el cerebro piense, para que los músculos funcionen… pero cuando seguimos teniendo mucho azúcar y ya no cabe más azúcar en la sangre, lo que hace es que se va a acumular al hígado. Y en el hígado se empieza a acumular el azúcar, y cuando tenemos mucho, se convierte en grasa. Esa grasas que se pega a las chichas” ha señalado la conocida farmacéutica y nutricionista.

Pero además, la experta explica: “La gente piensa ‘si un azucarillo tan solo son 16 calorías, esto no es nada’, pero el exceso se va a transformar en grasa. Entonces, ¿qué podemos hacer?”.

Los expertos recomiendan limitar el consumo de azúcar en la dieta. Foto: Stockking en Freepik

Así, Boticaria García ha querido aclarar uno de los consejos más extendidos: “Está de moda el chupito de vinagre antes de las comidas. Tiene un efecto, tiene ciencia. Sobre el azúcar simple no hace nada, pero en los hidratos de carbono, el pan, la pasta… que cuando los comemos, en nuestro cuerpo hay una ‘tijera’ que corta los hidratos de carbono. Lo que hace el chupito de vinagre es que la ‘tijera’ que corta la bloquea, entonces pasa más despacio… y el pico de glucosa es más bajito”

“¿Esto nos va a hacer adelgazar?” se pregunta Boticaria García, que explica: “No, va a hacer que el pico de glucosa sea más bajo, pero no es la solución. Si te haces una analítica y te miras la glucosa es cierto que con el chupito vas a ver que la curva es más baja, pero que nadie piense que eso adelgaza, porque no”.

Eso sí, la experta matiza que aunque adelgazar no lo hace, “al no darse esos picos, se controla la ansiedad. Ayuda a eso, a que no se tenga tanta gana de seguir comiendo dulce. Aunque el efecto es limitado”.

Además, durante su visita al programa de Sonsoles Ónega, Boticaria García quiso dar algún otro consejo para controlar el pico de glucosa: “La fibra, que se pondría entre el intestino y la sangre y digamos que ‘estorba’, hace que el azúcar pase más despacio, hay parte que se queda en la fibra, que se queda hecha un gel en el intestino y pasa más lento y el pico de glucosa también es más lento”.

Por si esto no fuera poco, la experta ha añadido: “¿Sabes lo que funciona muy bien, muy bien para bajar el pico de glucosa y no tener ansiedad? Si tenemos el azúcar en la sangre muy alto muy alto porque acabamos de comer y tenemos mucho azúcar, si después de comer nos damos un paseíto, a lo que ponemos a trabajar es al músculo, y entonces el músculo nos pide azúcar y lo sacamos de la sangre”.

En conclusión, Boticaria García asegura que “si tenemos un pico normal y conseguimos gastarlo con el ejercicio o lo atrapamos con la fibra, todo va bien, pero si nos pasamos, lo vamos a convertir en grasa. El azúcar de los refrescos, la fructosa… es de la que más se acumula en el hígado”