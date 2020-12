Apnea del sueño: el trastorno que hace que te levantes cansado y con dolor de cabeza

Se estima que existen entre cinco y siete millones de personas que sufren apena del sueño y más del 80% no están diagnosticadas, según la Sociedad Española del Sueño (SES). O, lo que es igual, que dejan de respirar entre ronquidos, periodo que puede durar desde diez segundos hasta algunos minutos y repetirse, en los casos severos, más de 30 veces en una hora.

Además, entre 1.200.000 y 2.150.000 de personas sufren este trastorno sin saberlo. Un grave problema si se tiene en cuenta que no descansar bien por la noche repercute más allá del necesario descanso para el día siguiente.

¿Te sientes cansado cuando te despiertas a pesar de que hayas dormido muchas horas? O por el contrario, ¿eres de los que sufren que su pareja se quede sin aire y ronque cada noche sin dejarte dormir? Sí, hay un problema.

Mario tiene 56 años, es de Madrid y descubrió solamente hace dos que sufría este problema. Tiene apnea del sueño y necesita un dispositivo que le ayude a dormir cada noche. "Ponerse esta máquina cada noche es muy incómodo porque hace ruido y las gomas que sujetan el tubo a mi cabeza me dejan marcas porque tienen que estar bien sujetas para que no se suelten. También molesta a la persona que está a tu lado, pero es la única forma que hay de no sentir que no has descansado nada al día siguiente", asegura este hombre a Vozpópuli.

¿Qué es la apnea del sueño?

Este trastorno es la interrupción de la respiración que se produce momentos después de conciliar el sueño y precedida de un ronquido fuerte durante al menos diez segundos. Si este proceso se repitiera cinco veces por cada hora se diagnostica como Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño.

Según Top Doctors, "dicha obstrucción de la respiración provoca un descenso de los niveles de oxígeno en el organismo, lo que dificulta que la persona tenga un sueño reparador y se muestre con signos de cansancio a la mañana siguiente. Además, la persistencia de la falta de aire podría conducir a hipertensión pulmonar y un futuro fallo cardíaco o miocarditis, por lo que es conveniente detectarlo a tiempo y realizar los exámenes pertinentes para un diagnóstico seguro".

Si roncas, tienes la boca seca, dolor de garganta, insomnio, dolor de cabeza por las mañanas, problemas de atención o irritabilidad, acude a tu médico

"Antes de hacerme las pruebas, aunque durmiera muchas horas, me sentía cansado todo el día. Además, mis ronquidos eran horrorosos. Mi familia hacía chistes sobre el volumen que tenían, era horroroso. Aunque ahora con el dispositivo no los oye, la máquina también es un poco molesta y mi pareja y yo hemos tenido que tomar la decisión de dormir en habitaciones separadas", confiesa a Vozpópuli.

La apnea obstructiva del sueño se da cuando los músculos que se encuentran en la parte posterior de la garganta se relajan. En cuanto esto sucede, las vías respiratorias se reducen o cierran al inspirar, impidiendo realizar inspiraciones correctamente, lo cual reduce el nivel de oxígeno en la sangre.

Además, la apnea central del sueño, la menos habitual, se da cuando el cerebro no transmite las señales a los músculos de la respiración. Esto causa que durante un periodo corto de tiempo, el paciente no realice ningún esfuerzo por respirar, causando despertares con falta de aire o dificultades para volver a conciliar el sueño.

Cómo prevenir la apnea

Si roncas, te cuesta respirar y te levantas cada día muy cansado, lo primero que debes hacer es acudir a tu médico para que te haga un estudio del sueño. El especialista determinará el tratamiento en cada caso. Se pueden utilizar algunos dispositivos dentales como tratamiento para los casos leves de apnea obstructiva del sueño. Estos dispositivos facilitan la respiración porque mueven la mandíbula hacia adelante.

Un tratamiento habitual en la apnea del sueño es el CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias). Consiste en colocar, durante el sueño, una máscara especial sobre la boca y la nariz. Esta mantiene abiertas las vías mediante la adición de presión al aire que el paciente respira. "A veces es bastante molesta, pero desde que la uso no me levanto tan cansado", revela Mario.

Si ya estás diagnosticado, hay una serie de cosas que están empeorando tu enfermedad y que quizá no sepas. De hecho, el principal factor que contribuye a la apnea del sueño es la obesidad. El exceso de peso puede aumentar los tejidos dentro y alrededor de las vías respiratorias haciendo que estas sean más vulnerables al colapso a medida que los músculos se relajan durante las horas de dormir. Del mismo modo, la gente obesa tiende a tener cuellos más anchos, lo que también puede ser un factor determinante.

¿Eres fumador y bebes alcohol? Eso podría estar haciendo que sufras este trastorno. Los cigarrillos son irritantes directosde las vías respiratorias superiores, la garganta, la úvula, el paladar blando y la lengua y con el tiempo pueden hacer que el área se hinche. Además, el tabaco es también la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un potente desencadenante de los síntomas del asma, que también reduce e inflama la zona. En cuanto a la bebida, aunque su efecto se disipe, aumenta la relajación muscular y esto hace que las vías respiratorias sean más vulnerables a la obstrucción durante el sueño. ¡Déjalo ya!

Por lo general, dormir boca arriba también empeora las cosas y hacerlo de lado las mejora. ¿Por qué? Tiene que ver con cómo y dónde el peso cae en las vías respiratorias. La primera hace que la lengua se relaje todavía más, algo que no viene nada bien. También es importante tener el tiempo adecuado para el descanso nocturno porque no dormir a menudo es una de las consecuencias de esta enfermedad, lo que puede crear un ciclo infinito. "Desde que fui a que me hicieran el estudio del sueño mi vida ha cambiado totalmente. Si además de los ronquidos tienes la boca seca, dolor de garganta, insomnio, dolor de cabeza por las mañanas, problemas de atención o irritabilidad, acude a tu médico para comenzar a tratarlo. Es primordial", termina.