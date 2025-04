Amor saludable: del Dry Dating a los Running Clubs, el bienestar se impone en las citas

Las citas románticas van cambiando con el paso de los años y, sobre todo, con el auge de las redes sociales, han ido evolucionando en los últimos tiempos a un ritmo vertiginoso. Ya no se conoce gente solamente cuando uno sale por la noche o está con amigos, sino que incluso existen lugares inimaginables en los que se puede conocer al amor de tu vida.

Ahora son muchos los jóvenes que buscan encontrar una relación de pareja que sea muy parecida a ellos en cuanto a gustos y aficiones. Si a alguien le apasiona el running, buscará a otra persona que le apetezca salir a correr un domingo por la mañana más que trasnochar la noche antes y quedarse durmiendo toda la mañana. Además, existe una gran tendencia que son las citas saludables, es decir, aquellas en las que el alcohol no es un elemento importante a la hora de conocer a alguien.

Las Dry Dating, tendencia en citas

Desde hace unos años estamos experimentando un cambio en el mundo del dating liderado por las generaciones más jóvenes. En España, donde salir de fiesta está a menudo ligado a la vida social, la Gen Z está desafiando esta narrativa y reconfigurando su relación con la bebida. Según la popular aplicación de citas Bumble, el 24 por ciento de la gente admite que en la actualidad bebe mucho menos que antes. Un movimiento que se suma a la necesidad de conectar de manera genuina a través de las pasiones siendo el deporte la favorita con más de la mitad (51 por ciento) de los españoles de 18 a 26 años prefiriendo estas experiencias a la tradicional cerveza o café en una terraza.

En los últimos años, el bienestar ha ido ganando terreno en la vida romántica y social de los más jóvenes. En 2022 la popular plataforma de citas detectó que el Dry Dating es una tendencia que ha estado en constante crecimiento estos últimos años con más de una de cada tres personas (38 por ciento) de entre 18 y 25 años admitiendo que se plantean tener una cita sin alcohol.

Buscar intereses comunes y saludables se impone en las citas. Foto: Pixabay.

Para muchas personas los últimos años han dado lugar a un cambio de rutinas y una de cada tres personas (34 por ciento) afirma que ahora es más propensa a considerar la posibilidad de tener una "cita 0,0" que antes de la pandemia. Esta cifra es aún mayor entre los usuarios de 32 años o menos. Un cambio social que se entrelaza este año con nuestros gustos y aficiones.

La doctora Caroline West psicóloga y sexóloga en Bumble, nos explica que "las citas sin alcohol empezaron durante la pandemia, porque cuando cerraron los bares la gente encontró nuevas formas de tener citas, como tomar un café o pasear. Creo que la gente se ha dado cuenta de que es muy beneficioso y de que toman mejores decisiones a la hora de relacionarse cuando están sobrios, en lugar de cuando se toman unas cervezas un viernes por la noche. Creo que es algo muy saludable’’.

Se buscan gustos comunes

Este 2025 en el último informe de las tendencias de citas y relaciones de Bumble detectaron 'Mismo Fan, Mismo Vibe' una tendencia que nos muestra cómo nuestros gustos también están cambiando cómo y con quién quedamos con más de la mitad (51 por ciento) de las personas solteras en España admitiendo que los intereses únicos y extravagantes son ahora claves en la atracción.

Alba Duran, directora de Marketing de Bumble en el Sur de Europa, apunta que “las personas más jóvenes parecen alejarse de los hábitos tradicionales de las citas, optando por formas de conectar más únicas, atractivas y sin presiones. Las actividades en torno al deporte y el bienestar físico están teniendo una acogida muy buena”.

Los datos así lo demuestran: casi la mitad de las personas (48 por ciento) prefieren conocer a alguien en un entorno de este tipo en lugar de planes más tradicionales como tomarse algo en un bar. Entre nuestros usuarios y usuarias también vemos esta tendencia, por ejemplo en esa elección de las insignias que destacan en sus perfiles donde el running ha tenido un crecimiento brutal los últimos meses.

Una primera cita de 10

Tener una primera cita romántica perfecta no siempre es posible, pero el objetivo que debes buscar cuando vas a conocer a alguien es que los dos paséis un buen rato y luego ya se verá si eso se convierte en una relación de pareja o se queda ahí. Te damos algunos pequeños consejos para que tu primera cita sea lo más animada y satisfactoria posible:

1. Planifica, pero sé flexible. Elige un plan acorde a los intereses de ambos. Un café, cena, paseo por un parque o una actividad divertida (como una cata de vinos o ir a un mirador) pueden ser buenas opciones. Si es la primera vez que os veis, quizá tomar algo rápido puede ser una buena opción y si os sentís cómodos, podéis continuar la velada sin presiones.

Los clubs de running, nuevo lugar en el que encontrar el amor. Foto: Pixabay.

2. Escoge un lugar acogedor. El ambiente importa. Busca un sitio tranquilo donde puedan conversar sin distracciones. Evita en la medida de lo posible los lugares ruidosos o incómodos.

3. Vístete adecuadamente. No se trata de exagerar, pero sí de ir bien arreglado según el lugar y la ocasión. Sentirte seguro con tu apariencia te dará confianza.

4. Sé auténtico y positivo. No intentes impresionar con algo que no eres. Muestra interés en la otra persona, haz preguntas y escucha atentamente. Mantén una actitud positiva y evita hablar de ex parejas o temas demasiado complejos o intensos.

5. Contacto visual y lenguaje corporal. Sonríe, mantén una postura abierta y muestra interés con tu lenguaje corporal. Si hay química, el contacto visual puede hacer la conversación más intensa y romántica.

6. No fuerces nada. Si la cita fluye, genial. Si no, no te frustres. La clave es disfrutar el momento sin presiones.

7. Cierre con estilo. Si la cita fue buena, sugiere un plan para que os podáis ver de nuevo. Si sientes que no hubo conexión, despídete amablemente y agradece el tiempo compartido.