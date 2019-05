El amor en la jet set, al descubierto: así buscan pareja los empresarios y diplomáticos españoles

Estás soltero y eres como la mayoría de los españoles (mileurista), así que no te queda otra que intentar ligar en bares, discotecas, amigos de amigos... Pero te topas siempre con el mismo problema: la gente que conoces no te atrae (o más bien es al revés) y siempre te mueves por los mismos círculos, así que al final ya has catado a todas tus posibilidades con anterioridad.

Entonces, en un alarde de desesperación y aburrimiento, te da por bajarte una app y probar suerte. Las redes sociales del amor y el ligoteo, como Tinder, Meetic o Adopta un tío, no te garantizan encontrar el amor, si acaso algún (regular) polvo esporádico, y hablamos por experiencia.

Al final, lector, acabas en el mismo punto desde donde empezaste: más solo que la una y creyendo menos en la especie humana.

No obstante, este es el mal de los pobres. Los ricos lo tienen mucho más fácil, ya que igual que contratan a alguien que les limpia la casa o les conduce el coche, pagan a especialistas para que les encuentren la pareja perfecta. Son los 'coaches del amor' (y son bastante caros).

Así buscan pareja los ricos de España

Los ricos (empresarios, diplomáticos...) de España no quieren dejarse ver en Tinder, y su trabajo les impide salir a tomar unas cañas al bar de moda porque les reconocerían. Su trabajo les absorbe y su círculo social es limitado, así que si quieren encontrar pareja lo tienen más bien complicado.

Por eso, para ahorrarse el tedioso paso de esperar a que el destino les cruce con el amor de su vida, contratan a 'coaches del amor' que les hacen el proceso de selección, como si de buscar un candidato para una empresa se tratara. De hecho, el criterio es el mismo.

"Nuestros clientes son hombres y mujeres de bastante nivel profesional y adquisitivo. Son personas que no quieren encontrar a una pareja que esté en inferiores condiciones que ellos, sobre todo las mujeres", nos cuenta Verónica Alcanda, de Alcanda Matchmaking, una empresa dedicada a buscar pareja a los de la jet set.

10.000 euros por encontrar el amor

¿Cuánto les cuesta y en qué consiste el proceso? El soltero interesado acude a la empresa y tras varias entrevistas y firmar varios contratos de confidencialidad, la empresa (y el 'coach') se ponen en busca de su media naranja perfecta, que han definido previamente con el cliente.

El 'coach', entonces, comienza un proceso de selección como un 'headhunter' (o cazatalentos) más. Puede encontrar a parejas potenciales de su cliente tanto en Linkedin como en redes sociales o por la calle. Es decir, lector, puedes ir andando y que de pronto te pare un 'coach de amor' para decirte que "eres el candidato perfecto para un rico diplomático".

"El cliente paga por un proceso de seis meses, 5.000 euros; y por uno de un año, 10.000", aclara Alcanda. Una vez que el candidato ha sido informado y ha firmado todos los contratos de confidencialidad, se le hacen tres entrevistas diferentes, en las que se le pregunta desde cuáles son sus ingresos mensuales hasta cómo es en la cama.

Si tras estas tres entrevistas el 'coach' cree que es compatible con su cliente, se informa a éste y se organiza "una entrevista" entre los dos. Huelga decir que el candidato no paga ni un céntimo en todo este proceso.

Muchos empresarios del Ibex 35

¿En serio hay gente que paga por que le busquen pareja? Sí, y lo cierto es que el proceso parece efectivo, pues estas agencias de dating offline utilizan un proceso parecido al de los técnicos de Recursos Humanos de las grandes empresas. O sea, el posible error es nulo. Luego está, cómo no, la química entre las personas, que eso ni el 'headhunter' más avispado puede prever si se producirá o no.

"Tenemos clientes famosos, también diplomáticos y empresarios del Ibex 35. Recientemente ayudamos a encontrar pareja a una señora que ostenta un alto cargo político. Tiene 64 años. Pensábamos que sería imposible encontrarle acompañante, debido a su elevada edad (los hombres no quieren mujeres tan mayores), pero al final, tras un arduo proceso de selección, dimos con el candidato idóneo. Y a día de hoy siguen juntos y muy felices", nos confiesa Alcanda, que no ha querido dar ningún nombre debido a la confidencialidad del asunto.

El negocio del 'dating offline'

¿Y cómo sé yo que el 'coach' que he contratado es bueno? ¿Cómo sé que tras desembolsar 10.000 euros me va a encontrar la pareja idónea? Aquí es donde nace Matchmaking corporation, una empresa que otorga los sellos de calidad a las empresas de 'dating offline', como la agencias matrimoniales o a los 'coaches del amor'.

"El matchmaking que surge ante el fracaso del 'dating online', de lo mal que funcionan las apps para ligar", cuenta Raquel Magdalena, socia de Matchmaking Corporation, donde también trabaja Alcanda, previamente mencionada.

"Esta industria está en pleno apogeo pero está poco regulada: agencias matrimoniales, 'coach lovers', orientadores sentimentales… demasiados perfiles sin una formación y una metodología contrastada. Por eso queremos formar y certificar a aquellas personas que quieran dedicarse a este sector de actividad, que es muy lucrativo a la par que gratificante", comenta Alcanda.

¿Y es rentable? Parece que sí: "Un proceso del matchcmaking ronda los 3.000 y 15.000 euros, y está destinado a un determinado público con poder adquisitivo. Tiene futuro porque hay un nuevo paradigma social, en el que la gente está perdiendo las habilidades sociales y tiene dificultades para entablar relaciones duraderas", añade Alcanda.

¿Adiós al romanticismo?

Todo esto de los 'caoches pre-pago' y las apps para ligar nos lleva a pensar: ¿se está reinventando el amor? ¿Acaso ya no tenemos ni tiempo ni ganas de fracasar con las personas y queremos ir a tiro hecho? ¿Dónde ha quedado el romanticismo y la esperanza de encontrar a tu media naranja en el súper?

Sea como fuere, hay mucha gente que no está dispuesta a perder el tiempo buscando y fallando. Y detrás de esta necesidad ha nacido el negocio del 'dating', tanto online (para pobres) como offline (para ricos).

Nosotros seguimos con la esperanza de encontrar el amor paseando al perro, o más bien de que éste nos encuentre a nosotros, más que nada porque no tenemos dinero para pagar un 'coach' y ya nos hemos llevado bastantes disgustos con las apps para ligar. Pero si tú, lector, te animas a probar alguna de estas ofertas, cuéntanos qué tal te ha ido.

¿Qué te parece lo del negocio de los coaches del amor?