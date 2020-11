¿Cuántos amigos de verdad dirías que tienes tras la pandemia de coronavirus?

Se habla y escribe mucho sobre las relaciones de pareja, familia, hijos. Que si cómo hacer que todo fluya, que si ya no hacemos el amor, que si me han puesto los cuernos, que si mi hijo adolescente no me hace caso... Pero ¿y qué hay de los amigos? ¿Por qué nadie repara en las amistades?

La pandemia de coronavirus no sólo ha cambiado nuestras vidas y nuestra forma de enfrentarnos al mundo, sino también ha modificado las relaciones de amistad que tenemos.

Seguro que te ha pasado: aquel amigo que creías que te quería resulta que desapareció de la nada y no se preocupaba por ti, o viceversa, o resulta que ese amigo que no tomabas mucho en cuenta ahora es un indispensable en tu vida porque habéis vuelto a conectar.

Snapchat ha realizado un meticuloso estudio al respecto, titulado Friendship Report, y realizado en colaboración con Alter Agents, con encuestas a más de 30.000 personas de entre 13 y 44 años en Australia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Noruega, Arabia Saudí, España, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y EEUU.

Vemos sus principales conclusiones y cómo se interpretan desde el punto de vista de la psicología social.

Cómo han cambiado las relaciones de amistad de los españoles tras el coronavirus

Seis meses después de que gran parte del mundo haya comenzado a aplicar restricciones de distanciamiento social, los amigos que han querido han tenido que estar en contacto por otras vías.

En el caso de España, el 66% de los encuestados afirma que está utilizando canales en línea para comunicarse mucho más a menudo de lo que lo hacían antes de la covid-10, y para muchos de ellos, aquellas conversaciones se están haciendo mucho más profundas (50%) en vez de estar centradas en temas más superficiales. Las comunicaciones digitales son clave para mantenerse en contacto cuando estamos lejos ya que la mayoría (80%) afirma que han ayudado a mantener la relación con sus amigos, sin importar la edad.

El estudio también arroja que aunque ha habido un aumento en el acercamiento a los amigos, la pandemia también ha hecho que algunas personas se sintieran más solas. El 60% de los encuestados en España afirmó que se han sentido solo desde que empezó la pandemia, un 5% más en comparación a antes del coronavirus.

¿Cuántos amigos de verdad tienes?

Con el paso de los años vamos perdiendo amigos, sobre todo aquellos que sólo están para las fiestas o que en los momentos importantes, como una pandemia, desaparecen o no dan la talla.

Al respecto, solo el 39% de los españoles encuestados ha sentido que sus amigos se han acercado más a ellos. De hecho, el 27% ha sentido que la distancia social ha debilitado su relación con sus amigos.

La pandemia nos ha hecho reparar sobre cuán solos estamos y quiénes son las personas importantes que queremos tener a nuestro lado.

Al respecto, casi un tercio de los encuestados en todo el mundo (28%) ha afirmado que la covid-19 ha afectado a sus amistades. Un 44% ha declarado que los ha llevado a no sentirse tan cerca de sus amigos y casi la mitad de las personas encuestadas (44%) estuvo de acuerdo en que se sintieron más lejos de sus amigos porque no podían pasar tiempo juntos de manera presencial.

La parte buena: la pandemia ha hecho limpia de amistades superficiales

La parte positiva es que, tras el aislamiento provocado por la pandemia, las personas realmente buscan ponerse en contacto con aquellos que más les importan, sea como sea.

Al respecto, más de un tercio de los encuestados (39%) asegura que sus amistades son más importantes para ellos ahora, y casi la mitad, están eligiendo intencionalmente ponernos en contacto con amigos con los cuales no hemos hablado en mucho tiempo (49%).

¿Cómo podemos ser mejores amigos con nuestros amigos?

Existen muchos recursos a mano para ayudar a matrimonios o familiares, como hemos contado al comienzo, pero la amistad no ha recibido el mismo tratamiento. Esto ha dejado a muchas personas sin las herramientas necesarias o la confianza que necesitan desarrollar para superar los altibajos de las relaciones de amistad.

Dolors Reig, profesora y experta en psicología social que ha colaborado en el análisis del estudio en España, asegura que "el confinamiento nos ha proporcionado, no solo un lugar más seguro sino también más tiempo para poder dedicar a establecer relaciones más significativas. Esto es especialmente importante en el caso de gente que ya se conocía offline".

Escuchar, estar presente, aceptar la responsabilidad y ser agradecido son habilidades clave en la formación de amistades

Escuchar, estar presente y aceptar la responsabilidad son habilidades clave en la formación de amistades. Mejorar estas habilidades puede implicar algo de trabajo, pero nuestros expertos están de acuerdo que, con algunas lecciones y práctica, podemos mejorar este tipo de relaciones. “También ser agradecido es importante. Está demostrado que el agradecimiento activo y el altruismo nos hacen más felices, resultando factores importantes también a la hora de forjar y mantener amistades,” añade Dolors Reig.

¿Cómo han cambiado tus amistades a raíz de la pandemia? ¿Estás de acuerdo con las conclusiones del estudio?