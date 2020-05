La alta cocina se apunta al ‘Take Away’ y al ‘Delivery’: comida 'deluxe' en tu propia casa

Este viernes se inaugura el ‘take away’ de los hermanos Sandoval (restaurante Coque, dos estrellas Michelin) bajo la marca Coquetto, un segundo local de platos tradicionales que tenían previsto abrir al público en marzo pero las circunstancias lo impidieron.

Se trata de otro paso más en el que vemos cómo la alta cocina se abre a diferentes modos de servicio a sus clientes, algo impensable hace tan solo tres meses. Las cosas han cambiado radicalmente y los cocineros pelean por seguir teniendo algo de negocio en un sector tremendamente golpeado por la crisis del coronavirus. A los grandes no se les caen los anillos, independientemente de que en un futuro vuelvan a abrir sus restaurantes.

Ponerse ‘GoXO’ con David Muñoz

El pistoletazo de salida lo dieron casi a la par David Muñoz (Diverxo) y Quique Dacosta, ambos triestrellados en el universo Michelin. El chef madrileño comenzó en redes sociales (El GoXo, Instagram) preparando él mismo unas recetas de corte casero a su estilo que puso en un pis pas completamente patas arriba el recetario tradicional: lentejas al curry con gambones y mantequilla de limón, spaghetti mejillones gallegos, coco, piparras y café o gnocchis con boloñesa de chorizo de León ahumado y crema de mandarina- mostaza antigua, entre otras creaciones.

Lo que comenzó como un juego para animar a la gente a cocinar en casa ahora tiene miles de seguidores y se ha convertido en un servicio a domicilio a través de Glovo. Es el “Goxismo ilustrado’ de Muñoz que ha llegado para quedarse según el chef, aunque de momento sea difícil hacer un pedido por la avalancha de solicitudes que hay.

Quique Dacosta se estrena

El chef ha ido a por todas con su QDelivery. La carta es una selección de platos de sus restaurantes Vuelve Carolina, Mercatbar y Llisa Negra con opciones tan apetecibles como carrillera de ternera al curry rojo, quisquillas de Santa Pola, tacos de pato lacado al estilo Pekín, patatas bravas o tarta de queso. No falta una oferta vegana ni otra de homenaje al vermut con ensaladilla rusa, mejillones...

Todo está organizado en menús y precios cerrados desde 25 a 42 euros por persona. Y por supuesto arroces en paella (sólo al mediodía), desde la tradicional valenciana a la de bogavante o magro de ibérico con verduras. El pedido mínimo es de 25 euros y atienden en el 634693973 o en la web https://www.mercatbar.es/ver/241/qdelivery.html

El cochinillo de Coquetto

La más reciente campanada en la capital la han dado los hermanos Sandoval. Mario, Rafael y Diego unidos una vez más para crear un ‘take away’ y ‘delivery’, éste último en dos kilómetros a la redonda desde Coquetto Bar, su local en Chamberí. De momento, con una carta restringida a sólo 6 platos: carrillera de ternera, jarrete de cordero lechal o de ternera asado, cochinillo lacado entero, codillo de cerdo adobado y costilla de vaca glaseada; todo para dos personas y desde 28 euros. No faltan guarniciones (3 €) ni una estupenda carta de 12 vinos seleccionada por Rafael Sandoval.

Las recogidas se hacen en Coquetto Bar (C/ Fortuny, 2. Madrid) y los encargos en la web (coquettobar.com) mediante un sencillo y novedoso sistema de WhatsApp. Según Mario Sandoval, “con una excelente materia prima, son platos nuestros de siempre y complejos de hacer en casa”. Es imprescindible pedirlos con 24 horas de antelación. La opción más inmediata de inaugurar el local sería en las dos primeras semanas de junio y, si aún no estuviera permitido, ya en julio.

Gran relación calidad-precio

Pero en esta carrera de fondo no todo es alta cocina. Cada vez son más los restaurantes o negocios del sector que se han reconvertido para sacar su empresa adelante. Es el caso de Asfy& Co (C/ Pérez Ayuso, 1. Local) que nunca fue un restaurante al uso, sino un espacio gastronómico donde cenar o almorzar selectos grupos de amigos (desde 6 personas), escuela de cocina… Abrieron sus puertas en 2013 y hoy ofrecen ‘take away’ y servicio a domicilio con atrayentes platos caseros de corte tradicional actualizado. Al frente está Ana Elso, que cursó el Cordon Bleu de Repostería, e Isabel Pérez, una virtuosa de la cocina.

Ahora, en Asfy& Co han creado un menú semanal rico, saludable y con una excelente relación calidad- precio que consta de dos platos y postre (lácteo o fruta) a 50 euros. Preparaciones como la quiche de salmón, carne de contra al curry con arroz, lacón a la gallega o judías verdes y su aliño forman parte de estos menús que también se pueden pedir por días sueltos (11€). Y si quieres darte un ‘Capricho’ (4 €) pide el hojaldre de manzana o la tarta de zanahoria entre otras delicias.

El pedido mínimo es de 30 euros y se puede hacer en www.asfyandco.com o en los teléfonos 918664275 y 628212455. Asimismo, celebran comidas o cenas en su local con máxima privacidad y todas las medidas de seguridad que exigen estos momentos. Para pedidos de fin de semana, tartas de encargo o menús extra, Isabel y Ana te asesorarán encantadas.

Italia y México en casa

Acababan de inaugurar Lettera Pizzería Moderna pero no pudo ir mucho más allá debido a la crisis. Una cocina auténtica y de gran calidad que, vistas las circunstancias, el chef Francesco Ingargiola ha decidido reconvertir.

Hoy en día ofrece con una carta integrada únicamente por pizzas (de 10,50 a 13,50 euros). Margarita, Panceta, Romana… hasta ocho variedades que podrás pedirse en plataformas como Glovo, Deliveroo o Just Eat; también en el teléfono 918053342 (20% de descuento) de jueves a domingo para recibirlo en tu domicilio. Y un delicioso tiramisú si lo deseas para terminar. Su web es www.letteramadrid.com .

Si te apetece mexicano desenfadado nada mejor que los ‘burritos’ de gran tamaño (‘burros’) que te ofrece Mawey (C/ Olid, 6. Madrid) en su novedoso servicio de recogida y a domicilio llamado El Cártel. De cochinita pibil con queso, carnitas con chipotle, costilla Tecoripa… y también otras especialidades mexicanas como guacamole con totopos, dos tartas de postre y cócteles Margarita. Sabores auténticamente mexicanos en el teléfono 910117103 y la web restaurantemawey.com

¿El escalope más grande del mundo?

Los hermanos Nino y Santi Redruello cogieron el testigo familiar de La Ancha -un clásico en Madrid con dos direcciones-, para inaugurar distintos restaurantes como Las Tortillas de Gabino, La Gabinoteca y Fismuler (con sede también en Barcelona). Pero el plato más emblemático de toda su oferta es un delicioso filete empanado de gran tamaño típico de La Ancha: el escalope Armando. Y con este nombre propio han bautizado su novedoso ‘delivery’.

Es el rey de la carta junto a otros platos estrella del grupo como distintas tortillas de patatas (velazqueña, con callos…), lentejas, croquetas de jamón… Como broche final, por ejemplo, el tocino de cielo. Todo en la web escalopearmando.com y la App Armando. Consultas en el 915619916. De momento el reparto está restringido a ciertas zonas de Madrid aunque se irá ampliando. Y, muy importante: por cada Armando que se pida la empresa llevará otro a alguien que lo necesite.

Consagrado al producto

Carnes de vaca y buey de El Capricho (León) a la parrilla de carbón, pescados a la brasa, arroces mediterráneos de finísima capa… Rocacho ha seleccionado un 60% de su carta en la que no faltan sus especialidades más demandadas para inaugurar su nuevo ‘take away’, que va servido en vajilla biodegradable. También ensaladilla rusa, croquetas de jamón ibérico o fideuá junto a una selección de 20 vinos por botellas.

La filosofía de Rocacho sigue intacta: construir su cocina tradicional sobre un producto de categoría. Pixín a la brasa, carne roja como la chuleta de vaca de trabajo con 40- 90 días de maduración, arroz negro o postres como el taco de chocolate o la tabla de quesos artesanos. Y todo con rebaja ya que tanto vinos como platos llevan un descuento del 20% respecto al restaurante (C/ Padre Damián, 38. Madrid). Los pedidos, con un precio medio de 50 €, han de hacerse en el teléfono 914219770; a partir del 20 de mayo también en www.rocacho.com . Pagos con tarjeta de crédito. Próximamente instaurarán el servicio a domicilio.