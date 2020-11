Alimentos grasos para perder tripa: los siete mejores si quieres adelgazar la barriga

Perder barriga es casi lo más difícil. La grasa visceral, acumulada durante años, es complicado perderla. No obstante, con paciencia y eligiendo los alimentos adecuados podremos deshacernos de la odiada y antiestética tripa.

De hecho, muchas veces no conseguimos adelgazar la tripa por creencias erróneas, como hincharnos a hacer abdominales o comiendo alimentos 'light' o bajos en grasa. En realidad, lo que necesitamos es hacer, sobre todo, cardio (correr, nadar...) e ingerir grasas buenas.

Alimentos grasos para perder barriga

Los alimentos bajos en grasa suelen estar cargados de azúcar e hidratos, y lo suyo, si queremos perder tripa, sería comer, sobre todo, grasas buenas y proteínas.

Lo mejor para adelgazar la barriga es alimentarnos a base de comida real (es decir, nada de procesados) y de estos alimentos:

1) Aceite de coco

El aceite de coco es un aceite vegetal rico en grasas saturadas, y si bien se puede usar con diferentes fines, también se emplea para consumo humano. Un estudio publicado en la revista Pharmacology descubrió que aquellos que consumían 2 cucharadas de aceite de coco al día adelgazaban una media de 2,5 centímetros en un mes.

2) Canela

La canela equilibra el azúcar en la sangre, disminuye los niveles de insulina y, por lo tanto, reduce la cantidad de grasa que almacena el cuerpo después de cada comida, también la de la tripa.

Un estudio publicado en The Journal of Nutritional Science and Vitaminology, halló que los ratones que comían una ración diaria de cinamaldehído, el ingrediente que le da sabor a la canela, perdieron grasa abdominal mientras que los que no lo comieron no perdieron peso.

La canela puedes utilizarla como sustituto del azúcar o como condimento en tus postres.

3) Huevos enteros

Los huevos enteros son una fantástica opción para adelgazar la barriga, a pesar de ser grasos. De hecho, son uno de los mejores alimentos para perder peso, ya que son ricos en proteínas, grasas saludables, aumentan la sensación de saciedad y son muy bajos de calorías.

Un estudio realizado en mujeres con sobrepeso demostró que desayunar huevos aumentaba la sensación de saciedad y hacía que las participantes comieran menos durante las siguientes 36 horas.

4) Aceite de oliva

Un estudio publicado en la revista Obesity descubrió que llevar una dieta rica en aceite de oliva crea niveles más altos de adiponectina, una hormona que descompone la grasa corporal.

5) Almendras

Las almendras son un alimento graso de primera calidad que nos hace adelgazar, ya que limita la grasa absorbida por el cuerpo. Un estudio del Journal of the American Heart Association, realizado entre adultos con sobrepeso, descubrió que aquellos que comieron aproximadamente un cuarto de taza de almendras durante 6 meses perdieron un 62% más de peso que los que no lo hicieron y adelgazaron, sobre todo, la grasa del vientre y las piernas-

6) Quinoa

Los estudios han demostrado que aquellos que comen al menos tres porciones de granos integrales al día tienen un 10% menos de grasa abdominal que aquellos que no lo hacen. La quinoa es rica en fibra, proteínas y aminoácidos esenciales.

7) Pomelo

Aunque las frutas, en general, te ayudan a adelgazar porque tienen pocas calorías (en comparación con otros alimentos), el pomelo es el que más contribuye a hacerte perder grasa sin hacer nada más que comerlo.

Así lo han demostrado numerosos estudios, como capitaneado por el doctor Ken Fujioka, cuyo equipo monitorizó el peso y los factores metabólicos, como la secreción de insulina, de cien hombres y mujeres durante 12 semanas.

A los participantes se les dividió en tres grupos: uno comió medio pomelo con cada comida; otro, bebió zumo de pomelo tres veces al día; y al resto se le dio un placebo. ¿Resultado? De media, los del grupo 1 (comían medio pomelo) y los del 2 (bebían zumo), adelgazaron entre 1,6 kilos y 1,5 kilos, mientras que los del tercer grupo (habían consumido placebo), apenas perdieron 0,3 kilos. Ojo, esto de media, porque hubo participantes de los dos primeros grupos que bajaron hasta 5 kilos.

Y esto es todo, lector. ¿Cuántos quilos te sobran?