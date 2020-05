Los cinco alimentos 'sanos' que nunca debes comer en el desayuno (y lo haces a menudo)

El desayuno es la comida más importante del día. Todos lo sabemos, pero no hacemos caso. Ahora, con el confinamiento, la mayoría de nosotros le hemos dado más importancia a esta comida. Nos hemos puesto creativos y estamos haciendo la primera ingesta del día de forma abundante.

No obstante, abundante no significa sano. A continuación te decimos los alimentos que no deberías comer en el desayuno si quieres estar sano y delgado:

1) Tostadas de pan blanco

En comparación con otros alimentos como las frutas y verduras, el pan es relativamente bajo en nutrientes esenciales. Además, es alto en calorías e hidratos de carbono, y a la vez bajo en proteínas, grasas, fibra, vitaminas y minerales.

No obstante, esto varía entre los diferentes tipos de pan. Por ejemplo, el pan de trigo integral tiene una mayor cantidad de fibra, mientras que el de cereales es rico en en beta-caroteno y vitaminas C y E.

Si eres de desayunar tostadas, debes saber que el pan más saludable es aquel que contiene más grano y el que esté compuesto por 100% harina integral; para comprobarlo deberás mirar la etiqueta del envase o preguntar a tu panadero. Si tienes que elegir uno para consumir, que sea alguno de estos tres:

Pan de centeno : compra el que no lleve aditivos; es el pan que más fibra y nutrientes tiene, y es una potente fuente de hierro y vitaminas B.

: compra el que no lleve aditivos; es el pan que más fibra y nutrientes tiene, y es una potente fuente de hierro y vitaminas B. Pan de trigo integral : comprueba que sea con grano entero y que la harina también sea de trigo.

: comprueba que sea con grano entero y que la harina también sea de trigo. Pan de avena: dispone de fibra soluble, muy buena para reducir el colesterol.

2) Granola

La granola es muy sana, pero está cargada de azúcar, sobre todo las variedades que tienen frutos secos y fruta deshidratada. Media taza de granola tiene nada menos que 12 gramos, es decir, la mitad de la cantidad diaria recomendada. Con cuidado, lector.

[El timo de los snacks sanos]

3) Zumos de frutas

Los zumos de frutas son una bomba de azúcar, muy sana, eso sí, pero calórica igualmente. Según la Universidad de Harvard, un vaso de zumo de naranja contiene 10 cucharaditas de azúcar, lo mismo que una lata de refresco. Como siempre te decimos, come mejor la fruta entera y déjate de zumos.

[Por qué deberías dejar de beber zumo de naranja]

4) Yogures 'light'

Los yogures naturales han vuelto a estar de moda, y los 'light' también. El problema es que los que son bajos en grasa suelen ser muy altos en azúcar. De hecho, los hay hasta con 29 gramos de azúcar pero son "bajos en grasa".

Ojo, no todos son iguales, por eso debes tener cuidado y leer bien la etiqueta de la composición nutricional. Lo suyo es que no contenga más de 20 gramos de esta sustancia.

5) Cereales con azúcar

Si vas a desayunar cereales, estos deben ser sin azucarar. Algunos que puedes elegir son la espelta, del arroz, del trigo, de la quinoa y otros cereales o pseudocereales inflados o tostados en copos, a los que no se les ha añadido nada, y que suelen conservar la fibra. Lee bien etiquetas para asegurarte de que todo lo que has comprado es cereal entero y nada más.

Y esto es todo, lector. Si quieres saber qué desayunar, pincha AQUÍ.