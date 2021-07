No estamos para gastar dinero a lo tonto y mucho menos para tirar alimentos. En España, de hecho, se desperdician hasta 7,7 toneladas de comida al año, el 42% en los hogares. Una barbaridad que podemos reducir de varias formas: comprando con cabeza y sólo lo necesario, congelando lo que se pueda para aprovecharlo tiempo después y consumiendo algunos alimentos que ya han pasado la fecha de caducidad.

Hoy te vamos a explicar este último punto, pues es curioso que ciertos alimentos se puedan comer sin problema una vez caducados. Eso sí: son pocos y hay que observar ciertas señales de que son aptos para el consumo humano. Son estos:

Huevos, uno de los alimentos que se pueden comer caducados

Los huevos se pueden comer una vez vencida la fecha de caducidad. Un truco para ver si se han echado a perder sin romperlos consiste en colocarlos en un recipiente con agua. Si flotan, no debes ingerirlos. Si se hunden, sí, aun caducados.

Pan: siempre que no tenga moho

El pan se pone duro en un día, sobre todo los que compramos en supermercados y tiendas de alimentación no especializadas. Los de masa madre duran algunos días más, pero al final se ponen duros igual. Los de molde, eso sí, se venden con una fecha de caducidad explícita, que podemos saltarnos siempre y cuando no veamos moho en las rebanadas. Así de simple.

Leche: si huele bien, adelante

Siempre que huela bien –esto es, no a agrio–, la leche puede beberse sin problema. Un truco para que dure más tiempo, aun pasada la fecha de caducidad, es almacenarla en la parte final del frigorífico en lugar de guardarla en la puerta, pues el frío hará que se conserve hasta un 50% más de tiempo.

Yogur: el truco está en el líquid0

Si no se abre, el yogur se puede comer de una a tres semanas después de su fecha de caducidad, siempre y cuando se haya guardado en la nevera inmediatamente después de comprarlo. También se puede congelar durante dos meses, lo que también podría ser útil para hacer batidos o helados, ahora que estamos en verano. Si la fecha ya ha vencido y no estamos seguros de su salubridad, tenemos que fijarnos en el líquido: si hay demasiado y se cuaja en la parte inferior, hay que tirar el yogur.

Miel: siempre apta

La miel comprada en la tienda viene con una fecha de caducidad, pero en realidad no se echa a perder. La clave para mantenerla en su estado original es guardarla en la encimera en su frasco o botella original y no colocarla en un armario o despensa oscuros. Si cambia de color o cristaliza, puedes arreglarlo colocando la botella en un recipiente con agua caliente del grifo hasta que la miel vuelva a estar dorada.

Galletas y patatas fritas: la clave es el sabor

Siempre que no sepan a rancio y no huelan mal, tanto las galletas, como las galletitas saladas, aperitivos y patatas fritas se pueden comer aun vencida la fecha de caducidad.

Latas de conserva: cuatro años más

La fecha de caducidad de los alimentos enlatados generalmente indica tres años desde que se almacenaron, pero podemos consumirlos después de la fecha hasta por cuatro años más. Debemos mantener las latas en un lugar fresco y seco para que duren más.

Algunos quesos: un mes

Algunos quesos, como el cheddar y el parmesano, se pueden comer incluso después de que se haya comenzado a formar moho. Solo hemos de cortar las partes mohosas antes de ingerirlos. Generalmente, los quesos se pueden comer hasta mes después de la fecha de vencimiento.

Cereales: el sabor te lo dirá

Muy buena noticia para aquellos que viven solos: los cereales se pueden comer hasta seis meses pasada la fecha de caducidad, siempre y cuando no sepan a rancio, claro.

Pasta

La pasta, siempre y cuando no esté cocinada, es otro de los alimentos que se puede consumir siempre puesto que no caduca. Si está cocinada, también la podemos consumir sin problema, lo único que ésta se pone dura o muy blanda y no está buena, pero no supone ningún riesgo para nuestra salud si lo hacemos.

Chocolate: siempre y cuando no tenga manchas blancas

Gracias a su alto contenido de azúcar, el chocolate puede durar muchos más días de lo marcada en la fecha de caducidad. Cuando comiencen a aparecer manchitas pequeñas blancas es hora de tirarlo a la basura.

¿Sabías todo esto?