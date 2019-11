Si estás intentando cuidar de tu figura y perder algunos kilos pero no lo consigues, es probable que estés comiendo a las horas no indicadas y alimentos que no debes. Si eres de los típicos que quiere adelgazar pero te le da pereza hacer dietas o vigilar excesivamente qué come y qué no, esto te va a interesar.

Estos son los seis alimentos y bebidas que deben desaparecer de tu dieta si quieres adelgazar (y los comes a menudo):

1) Embutidos, salsas y aderezos

La sal retiene líquidos, lo que te hace estar más hinchado que de costumbre. Para adelgazar debes limitar tu ingesta de sodio a una cucharadita o menos al día.

El sodio es el responsable de la retención de agua y de la hinchazón el cuerpo, ya que hidrata a las células. Una dieta saludable debe contener solo 2.300 mg (una cucharadita) de sodio por día.

Asimismo, has de evitar alimentos muy salados, como embutidos, salsas, aderezos, palomitas y algunos quesos (especialmente el roquefort).

2) Bebidas azucaradas

Las bebidas azucaradas están estrechamente relacionadas con el aumento de peso y numerosos estudios han demostrado que pueden tener efectos negativos para la salud cuando se consumen en exceso.

Estos líquidos están repletos además de calorías vacías, que ni te sacian ni te alimentan, solo harán que comas más durante el resto del día.

Si realmente quieres adelgazar, destierra por completo los refrescos, tanto en su versión light como normal.

3) Pan blanco

El pan blanco es altamente refinado y suele contener una gran cantidad de azúcar añadida. Su alto índice glucémico puede aumentar tu nivel de azúcar en sangre, haciendo que tu ansiedad por comer alimentos poco saludables se dispare durante todo el día.

Un estudio realizado entre 9.267 personas descubrió que comer dos rebanadas (120 gramos) de pan blanco al día estaba relacionado con un riesgo 40% mayor de aumentar de peso y/sufrir obesidad. Si eres de los que no puede vivir sin pan, elige el integral o de centeno.

4) Zumo de frutas

La mayoría de los zumos de frutas que se encuentran en el supermercado tienen muy poco en común con la fruta entera. Los envasados son altamente procesados y están repletos de azúcar. De hecho, numerosas investigaciones han demostrado que tienen tanta azúcar y calorías como los refrescos comunes.

Obvio lo mejor es que si quieres beber zumo te lo hagas tú mismo, pero en realidad es casi mejor que te comas la fruta entera, pues así estarás consumiendo todas las vitaminas y fibra del alimento.

5) Bebidas alcohólicas

Las investigaciones precedentes no han demostrado que haya relación entre el alcohol y el aumento de peso, no obstante no es recomendable ya que te dispara el apetito. Es decir, parece que el problema no es la bebida alcohólica en sí, sino lo que tomas después (comida grasienta) y/o durante (pinchitos cargados de hidratos).

Ojo, no todas las bebidas son iguales, como ya te contamos aquí, hay algunas que engordan más y otras menos.

6) Ensaladas

Una ensalada común es sana, y si no estás a dieta no tienes por qué cortarte a la hora de añadir ingredientes a tu plato. No obstante, debes ser consciente de que cada caloría cuenta, y de que si estás tratando de adelgazar deberías cuidar cada mínimo alimento que te metes a la boca.

Si a tu ensalada le echas tres tomates, dos pepinos, dos latas de atún, pavo, alcaparras, aceitunas, espárragos... al final estás consumiendo calorías de más. No te pases pero tampoco te quedes corto.

Además, tu ensalada pueden engordarte si le echas demasiado aceite, frutos secos o pasta, como te contamos aquí.

Y esto es todo. Si estás a dieta, ¡¡dale duro!!