El consumo de alcohol se dispara en España: el truco para beber sin engordar

El consumo de alcohol se ha disparado con el confinamiento. Los españoles estamos en casa a causa de la epidemia por coronavirus y estamos comenzando a comprar aquello que consumíamos en los bares y restaurantes del país.

La cerveza, de hecho, se ha convertido en el producto estrella. En relación al consumo registrado el año pasado, según los datos del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, su consumo creció un 23,3% la primera semana, un 35% la segunda, 41,9 la tercera y un 70,1%, la cuarta.

También las bebidas espiritosas, es decir, los destilados, se dispararon en un 21,2% la primera semana hasta llegar al 70%, la cuarta. El vino, por su parte, ha pasado de un +6% a un +62,6%.

Y como el alcohol no entra bien solo también nos hemos hecho acopio de snacks y frutos secos, cuyo consumo se ha disparado hasta un +78,2%.

Todo esto, como es evidente, nos va a pasar factura en la silueta, pues estamos bebiendo y consumiendo sin apenas movernos.

El objetivo: no picar hidratos con el alcohol

Aunque lo recomendable sería que no consumieses nada de alcohol, si estás leyendo esto es posible que ni te lo plantees. Por ello, lo más sabio que puedes hacer es beber solo aquello que menos te engorde.

El objetivo es limitar los carbohidratos, pues si ingieres de más tu cuerpo comenzará a acumular las calorías extra y las convertirá en grasa. Si eres de los que gana peso fácilmente, deberías consumir máximo 20 gramos de hidratos diarios. Además, es importante no picar con el alcohol, ya que es lo que realmente nos engorda.

Engorda más el aperitivo que el propio alcohol

Una cerveza, por ejemplo, solo tiene entre 80 y 90 calorías! Un tercio serían 170 calorías aproximadamente. “Todo dependerá de su graduación de alcohol, pero tiene más calorías la leche -admite Merçè Roca Farran, experta en dietética y nutrición, y nutricionista del Instituto Javier de Benito-. La cerveza no tiene grasa y sí vitaminas del grupo B y azúcares”.

<p">“El problema son las patatas fritas y los cacahuetes con los que la acompañamos. Si los sustituimos por unos berberechos o unos pepinillos en vinagre, tendremos un aperitivo muy sano y con pocas calorías”, dice la doctora Margarita Rodríguez, endocrino de la Clínica Londres.

Las bebidas espirituosas, a pelo

Aunque lo mejor, obviamente, es que ni bebas, puedes hacerlo sin engordar si tomas la bebida espirituosa sin refresco, pues el whisky, la ginebra, el ron, el tequila o el vodka, si se consumen 'a pelo', no tienen por qué hacerte ganar peso, ya que tienen básicamente cero carbohidratos a pesar de contener calorías.

Y si eres más de cócteles, los que menos engordan son el Tom Collins, el Highball, el Martini, el Gimlet y el Gibson, que tienen menos de 1 gramo de azúcar por unidad. Los que más son el Manhattan, el Bloody Mary y el Rob Roy.