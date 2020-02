Cómo adelgazar con la regla 80/20: el sencillo truco que te hace perder peso

Adelgazar es el deseo de la mayoría de nosotros, pero la cosa se complica cuando nos ponemos a ello. Si optamos por una dieta demasiado restrictiva, abandonamos al poco de empezar. Y si nos proponemos cuidarnos cada día, al final siempre acabamos cayendo en la tentación al prohibirnos demasiados alimentos.

Por eso, quizá la regla 80/20 sea la ideal para perder peso con constancia y sin poner en riesgo la salud. Su premisa básica es la moderación, y consiste en comer bien y sano el 80% del tiempo y el otro 20% hacerlo no tan sano.

La regla 80/20 para perder peso

La regla 80/20 no es una dieta en sentido tradicional y promete resultados muy rápidos si se hace bien. Además, como no es muy restrictiva, es más que probable que no lo abandonemos a las dos semanas por hambre o aburrimiento.

Para aplicar esta regla a tu dieta, debes saber qué alimentos son los sanos y cuáles no lo son. Para que te hagas una idea:

- Alimentos compatibles sugeridos para el 80%:

Alimentos enteros o de origen vegetal (como frutas y verduras).

Proteína animal magra (pollo, pavo).

Mariscos ricos en omega-3.

Granos enteros.

Lácteos bajos en grasa.

Grasas monoinsaturadas (nueces, semillas y aceite de oliva).

- Alimentos sugeridos para el 20%:

Alimentos ricos en grasas saturadas (pollo frito, queso y tocino).

Alimentos altamente procesados (helados, pizzas, cereales para el desayuno...).

Alcohol.

Azúcar blanco y carbohidratos refinados (pan, dulces).

Dependiendo de tus necesidades calóricas y el peso que quieras perder, es posible que necesites mover algunos de los alimentos saludables a la categoría del 20% (como los lácteos), ya que no son 100% buenos para el adelgazamiento pero sí son sanos.

Asimismo, si quieres perder muchos kilos, lo ideal sería que cambiases el porcentaje a 90/10, al menos unas semanas. Es decir, 90% de alimentos sanos y 10% de poco sanos.

Lo que debes saber antes de aplicar la regla 80/20

Si deseas obtener los mejores resultados, debes hacer un poco de matemáticas, asegura Amy Elizabeth Rothberg, directora de la clínica de control de peso Michigan Medicine, a 'Women's Health'.

"Antes de comenzar, debes hacer un balance de tu ingesta diaria y semanal, registrando calorías un par de días durante una semana laboral típica y también el fin de semana, particularmente con respecto al consumo de alcohol y alimentos con alto contenido calórico", explica Rothberg.

Esto te dará una idea de cuántas calorías consumes por día y qué grupos de alimentos tomas más.

A partir de ahí, puedes decidir cómo hacer tu propio porcentaje de división. Puedes calcular cuántas calorías específicas representan el 80% de tu ingesta diaria o semanal, o contar cuántas comidas y refrigerios representan el 80% del total. Todo el resto, entonces, caería en el 20 por ciento restante.

Y si te haces un lío, come bien durante seis días y tómate un día libre a la semana para 'pecar' un poco.

¿Vas a probarla?