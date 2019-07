Cómo adelgazar rápido antes de ir a la playa: ocho trucos que funcionan

Te vas a la playa de vacaciones en 15 días. No has cumplido ni uno de los propósitos que te pusiste en año nuevo. Lo intentaste, pero al final no has logrado adelgazar todo lo que querías. Te ha pillado el toro.

Pero no te preocupes, lector. Aún puedes hacer algo para lucir en bañador lo mejor posible. Se trata de un plan de choque de 15 días que no transformará tu cuerpo por completo, pero sí reducirá tu barriga, caderas, piernas y, en definitiva, hará que te sientas mejor en paños menores.

Cómo adelgazar rápido antes de ir a la playa

Este plan de ocho trucos no va a hacer milagros con la grasa que llevas acumulando todo el año, pero sí que la movilizará, te tonificará, hará que pierdas líquidos y, lo mejor, te hará perder pesomuy rápido y sin hacer apenas esfuerzo.

Venga, tómatelo en serio esta vez. Estos son las ocho cosas que debes hacer, verás como pronto notas los resultados:

1) Haz ejercicio por la mañana

Estas dos semanas tendrás que hacer una excepción: no te queda más remedio que moverte. Deberás hacer ejercicio cardiovascular, es decir, correr, nadar, patinar, montar en bici... lo que quieras, pero es necesario.

Lo mejor es que te tomes un café por la mañana y salgas a la calle a correr, al menos, 40 minutos. Un truco para quemar más grasa y calorías durante el entrenamiento consiste en hacer intervalos de velocidad e intensidad. Esto es, puedes correr a máxima velocidad durante cinco minutos y andar durante tres; y así vas intercalando.

Estos intervalos te ayudarán a quemar más calorías en el mismo tiempo de entrenamiento.

2) Nada de sal ni azúcar

Si no tomas nada de sal ni azúcar añadida durante dos semanas notarás cómo te deshinchas. En la báscula no notarás cambios drásticos, pero en tu cintura y cara sí. Perderás todo el peso de agua que tienes acumulado. Lo percibirás muy rápido, a los tres días.

3) Come natural

No te vuelvas loco con los menús estas dos semanas. Lo mejor es que comas lo más natural posible, dando más peso a las verduras y hortalizas que a las frutas y legumbres.

La mayoría de alimentos y pseudoalimentos que solemos comer están cargados de azúcar y sal añadida, además de no ser nada sanos, como ya te contamos en Vozpópuli.

Si consumes comida real durante estas dos semanas, notarás cómo tienes mucha más energía, mejor piel, estás de mejor humor y más delgado.

4) Limpia tu nevera y despensa

Van a ser dos semanas de plan intenso, en los que te costará salir de la rutina y portarte bien todo el tiempo. El hambre y la ansiedad acecharán en algún momento del día, por eso es mejor no tener nada con lo que 'pecar' a la vista.

Lo ideal es que te deshagas de todo lo que no puedes comer: quesos, panes, fiambres, helados, patatas, refrescos... Regálaselos a alguien o dónalos, pero sobre todo sácalos de tu casa. Cuantas menos tentaciones tengas delante, mejor: sufrirás menos y tendrás más posibilidades de éxito.

5) Bebe agua cuando tengas hambre

Ahora que hace calor no te costará beber agua. Mantenerse hidratado es esencial para adelgazar de forma exitosa. Muchas veces confundimos el hambre con la sed, lo que hace que comamos de más cuando en realidad se habría arreglado con un vaso de agua.

Por eso, cuando tengas hambre es recomendable que bebas agua: un vaso, dos... los que hagan falta. Si sigues teniendo hambre, pues pica algo de fruta o verdura.

6) Prohibido el alcohol

El alcohol está repleto de calorías vacías y tiene toneladas de azúcar. Tendrás que olvidarte de los vinitos, vermús y copas durante 15 días. Recuerda que en cuanto estés en la playa podrás levantar el veto y disfrutar de cuantos mojitos quieras, pero de momento no.

Lo malo del alcohol, además, es que abre el apetito, y con tres cervezas te comerás todos los frutos secos que te pongan delante.

7) Tres horas entre las comidas

Lo mejor es que hagas cinco comidas al día, así evitarás tener ansiedad por comer poco y no pecarás con hidratos. Entre las tomas, deberán pasar tres o cuatro horas, y así evitar las bajadas de azúcar.

Este sería el plan perfecto:

Desayuno: 8 horas.

Media mañana: 11 horas.

Comida: 14 horas.

Merienda: 17 horas.

Cena: 20 horas.

No debes cenar más tarde de las 21 horas, al menos estas dos semanas. Tu metabolismo se va ralentizando según va pasando el día, por eso es importante que la última comida del día la hagas lo antes posible, pues tendrás más posibilidades de quemarla por completo.

8) Proteínas y verduras todo el día

Olvídate del arroz, la pasta, el pan, los cereales... Durante estos 15 días tu dieta se debe basar en un plato principal de proteínas (pollo, huevos, pescado) con un generoso acompañamiento de verduras (ensalada, brócoli, col, puré, sopa...).

Esta combinación ganadora, pues además de tenerte lleno de energía durante todo el día, mantiene estable tu nivel de azúcar, evitando así que te entren antojos, y te sacia con poquísimas calorías.

Para que te hagas una idea, una ensalada generosa y dos filetes de pavo o pollo, son apenas 250 calorías.

Y esto es todo, lector. Si lo haces al pie de la letra durante dos semanas, te aseguramos que al menos tres kilos pierdes.

¡Dale duro!