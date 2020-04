Cómo adelgazar sin dieta ni ejercicio: pastillas, parches y cremas que te hacen perder peso

Si quieres adelgazar pero no eres de hacer dietas, es inteligente que conozcas que hay trucos que te hacen perder peso con facilidad. Ojo, no son mágicos: debes acompañarlos con una alimentación racional y saludable. No puedes comerte cuatro hamburguesas y beber cerveza todos los días y aspirar a que tu grasa desaparezca de la noche a la mañana, pero si desayunas, comes y cenas sano y aplicas un truco como el que te vamos a contar, acelerarás tu pérdida de peso.

Hablamos con la Dra. Elena Moreno Luna, nutricionista de Clínica FEMM, quien nos cuenta que “podemos encontrar en el mercado multitud de productos adelgazantes, pero siempre deben combinarse con una buena dieta y ejercicio físico para que sean realmente efectivos”. Entre todos estos productos, destacan los tratamientos por vía oral (pastillas), los parches y las cremas. Te lo contamos:

1) Pastillas con efecto saciante

Según la Dra. Moreno, las pastillas con efecto saciante son uno de los tratamientos más utilizados por las personas que están en proceso de adelgazamiento. Se suele recomendar su ingesta por la mañana, acompañada de un gran vaso de agua para aumentar su efectividad, o media hora antes de las comidas.

Unas naturales y muy populares son las de chitosán, que es una fibra que sale del caparazón de algunos crustáceos. Tiene como propiedad que se pega a las grasas y por ello las elimina sin ser digeridas.

2) Pastillas de café verde

“Existen remedios naturales, como el café verde, que tienen mucho éxito entre los famosos y que nos sirven para reducir la absorción de la ingesta de grasas y de hidratos de carbono”, añade la doctora.

3) Parches adelgazantes

Otro tratamiento complementario y que también está muy de moda para la operación bikini de este año son los parches adelgazantes. Se aplican en una zona determinada de la piel y ayudan a perder la grasa de forma localizada. Además, pueden mejorar la celulitis y el aspecto de la piel. Las zonas del cuerpo donde es más frecuente su aplicación son caderas, abdomen y muslos.

Los parches adelgazantes están compuestos normalmente por una mezcla de sustancias naturales, como puede ser la cafeína.

4) Cremas reductoras

Por último, otro tratamiento a destacar son las cremas reductoras. Presentan diferentes efectos sobre el cuerpo, entre los que destacan la reafirmación cutánea, pues estimulan la síntesis de colágeno. También mejoran la celulitis, la metabolización de la grasa y la estimulación de la circulación sanguínea.

Su composición se basa en una mezcla de diferentes sustancias de origen natural. La doctora aclara que “parte del éxito de las cremas reductoras radica en el masaje que vamos a aplicar en la zona que estemos tratando". Es importante aplicar la crema de abajo hacia arriba, presionando con movimientos circulares hasta su total absorción.

La que escribe utiliza esta y le va muy bien, es de Somatoline Cosmetic:

5) Té rojo y té negro

El té rojo, también conocido como pu-erh, es un tipo de té negro chino que ha sido fermentado. Igual que el verde, esta bebida se ha demostrado que ayuda a adelgazar. Un estudio en 70 personas comprobó, tras tres meses, que los que bebieron té rojo perdieron 1 kilo más que los que ingirieron un placebo.

El té negro, por su parte, que es uno de los más oxidados que existen, de ahí su color. Numerosos estudios han demostrado que también podría ser efectivo para perder peso y no ganarlo. Un estudio realizado en 111 personas reveló que beber tres tazas de té negro por día durante tres meses aumentaba significativamente la pérdida de peso y reducía la circunferencia de la cintura.

Puedes consumir estos tés en cápsulas o en infusión.

Y esto es todo, lector. ¿Vas a probar algo? ¡Cuéntanos después qué tal te ha ido!