Cómo adelgazar cinco kilos en un mes de forma realista (y sin morir en el intento)

En verano te lo has pasado muy, pero que muy bien, y ahora es momento de plantearse adelgazar. Cervecitas, tapas, cenas, copas y barbacoas no te han faltado. El problema, lector, es que toda esa felicidad se ha quedado en tu cuerpo en forma de grasa. Y aunque es un buen recuerdo tener estos kilos de más en el cuerpo que te recuerdan lo bien que te lo pasaste los días de libertad pagada, lo cierto es que no te sientan nada bien y sabes que no estás cómodo.

Por eso ha llegado la hora de tomar cartas en el asunto y ponerte manos a la obra. Adelgazar es fácil si haces lo correcto y en el momento indicado. Como suponemos que no eres fan de limitarte a la hora de comer y que te gusta salir y tomarte tus copitas, te vamos a proponer un plan de un mes sencillo para perder peso de forma realista. Atento.

Cómo perder cinco kilos en un mes de forma realista

Antes de pasar a detallarte el plan, debes saber que al ser solo de un mes de duración has de tomártelo en serio. Se trata de un conjunto de pasos muy fáciles que no solo te harán perder peso, sino que te ayudará a conocer más y mejor tu cuerpo y a tomar mejores decisiones alimenticias en un futuro.

Estas son las cinco cosas que debes hacer si quieres adelgazar rápido:

1) Come estas calorías

Las calorías no lo son todo en materia de perder peso, pero sí que tienen una gran importancia. Tienes que saber que al final uno adelgaza si quema más calorías de las que consume. Es así de simple.

Para perder un kilo de grasa deberás tener un déficit de al menos 7.000 calorías. Entonces, ¿cuántas calorías hay que ingerir para adelgazar más de un kilo a la semana?

Una vez que sepas cuántas calorías sueles consumir, has de reducir en 500 el número total. Es decir, si comes 2.500, poner el tope en 2.000 kcal

Una vez que sepas cuántas calorías consumes en tu día a día (debes contarlas un par de días), debes bajar el número total en 500. Es decir, si normalmente comes 2.800 calorías, has de empezar a ingerir solo 2.300. De esta forma perderás 0,5 kilos por semana. El otro medio kilo nos lo quitaremos a base de ejercicio y trucos para acelerar el metabolismo.

Los días que no hagas ejercicio has de consumir unas 1.500 calorías de promedio como máximo al día.

2) Reduce tu consumo de frutas y bebidas

Las frutas son muy sanas pero están cargadas de azúcar, y ahora no nos conviene. Lo mejor es que reduzcas su consumo durante al menos dos semanas. Tampoco debes beber refrescos, ni en sus versiones normales ni 'light' o 'zero'. En estos siete días puedes hidratarte con agua, tés o café.

3) Los alimentos que debes comer

Olvídate del arroz, la pasta, el pan, los cereales... Durante este mes tu dieta se debe basar en un plato principal de proteínas (pollo, huevos, pescado) con un generoso acompañamiento de verduras (ensalada, brócoli, col, puré, sopa...).

Durante este mes tu dieta se debe basar en un plato principal de proteínas (pollo, huevos, pescado) con verduras

Esta combinación ganadora, pues además de tenerte lleno de energía durante todo el día, mantiene estable tu nivel de azúcar, evitando así que te entren antojos, y te sacia con poquísimas calorías.

Para que te hagas una idea, una ensalada generosa y dos filetes de pavo o pollo, son apenas 250 calorías.

4) Haz 40 minutos de ejercicio por las mañanas

Estas dos semanas tendrás que hacer una excepción: no te queda más remedio que moverte. Deberás hacer ejercicio cardiovascular, es decir, correr, nadar, patinar, montar en bici... lo que quieras, pero es necesario.

Lo mejor es que te tomes un café por la mañana y salgas a la calle a correr, al menos, 40 minutos. Un truco para quemar más grasa y calorías durante el entrenamiento consiste en hacer intervalos de velocidad e intensidad. Esto es, puedes correr a máxima velocidad durante cinco minutos y andar durante tres; y así vas intercalando.

Estos intervalos te ayudarán a quemar más calorías en el mismo tiempo de entrenamiento.

5) No comas nada a partir de las 21 horas

Lo mejor es que hagas cinco comidas al día, así evitarás tener ansiedad por comer poco y no pecarás con hidratos. Entre las tomas, deberán pasar tres o cuatro horas, y así evitar las bajadas de azúcar.

Este sería el plan perfecto:

Desayuno: 8 horas.

Media mañana: 11 horas.

Comida: 14 horas.

Merienda: 17 horas.

Cena: 20 horas.

No debes comer nada más tarde de las 21 horas. Tu metabolismo se va ralentizando según va pasando el día, por eso es importante que la última comida del día la hagas lo antes posible, pues tendrás más posibilidades de quemarla por completo.

6) Prohibido el alcohol

El alcohol está repleto de calorías vacías y tiene toneladas de azúcar. Tendrás que olvidarte de los vinitos, vermús y copas durante un mes. Recuerda que ya has bebido este verano para dos meses, tampoco te va a pasar nada.

Lo malo del alcohol, además, es que abre el apetito, y con tres cervezas te comerás todo lo que te pongan delante

Lo malo del alcohol, además, es que abre el apetito, y con tres cervezas te comerás todos los frutos secos que te pongan delante.

Si tienes alguna comida o compromiso, puedes tomar alguna (una o dos) copa de vino.

Y esto es todo. ¿Crees que podrás con ello? Dale, inténtalo.