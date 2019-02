Acto sexual: cuánto debe durar, cuánto dura realmente y cuánto es demasiado

Seguro que muchas veces te has preguntado cuánto debe durar el acto sexual. Nos referimos al coito, sin contar preliminares y arrumacos previos.

La mayoría de las personas, sobre todo cuando son jóvenes y (casi) inexpertas, tienen ideas erróneas acerca de lo que es el sexo real. Uno de los culpables es el porno, que ha hecho creer, sobre todo al sector masculino, que el coito ha de dudar una eternidad y que hay que hacerlo de mil posturas para que resulte interesante.

Algunos hombres creen que duran poco porque han visto demasiado porno, pero la vida real no es lo que se ve en cine X

Además de los conceptos equivocados que se han metido en la cabeza de ellos -que la penetración es lo más importante y lo que más les gusta ellas- seamos claros, lector, si imitas lo que ves en el porno, tu chica no gemirá como la rubia de la película por una sencilla razón: no le está gustando.

Ojo, a algunas les gustará la matraca de entrar y salir y ya está, pero la mayoría de las féminas es clitoriana, esto es, que si no les estimulas el clítoris se van a aburrir con tanta penetración mecánica.

Como vemos, hay muchos mitos extendidos en torno al sexo. Hoy nos centraremos en la duración del acto sexual. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto debería durar y cuánto es demasiado?

El mayor estudio realizado al respecto data de 2005 y se publicó en el 'Journal of Sexual Medicine'. La investigación, realizada por expertos holandeses, contó con 500 parejas, a las que se pidió que pusieran el cronómetro cuando el pene se introducía en la vagina y que dieran al stop cuando salía finalmente de ella.

No es muy romántico, pero donde hay confianza todo vale. Las parejas lo hicieron y, tras recoger todos los datos, los investigadores descubrieron que había una gran variedad en los tiempos, que iban desde los 33 segundos hasta un máximo de 44 minutos.

Esto refleja que no existe una duración "normal". Haciendo la media de todos los coitos, se estimó que la media era de 5,4 minutos en parejas heterosexuales, sin contar con los preliminares.

Una cifra que contrasta con este otro estudio, que determinó que la mayoría quiere llegar a los 13 minutos de duración en la cama. O sea, aspiran a doblar la media.

¿Cuánto tiempo es demasiado?

Duramos cinco minutos y queremos aguantar hasta los 13. Ya hemos llegado a la conclusión de que no es posible determinar cuánto tiempo ha de durar el coito pero ¿y si dura demasiado? Nadie se quiere quedar corto en la cama (no hay nada peor que dejar a una mujer a medias), pero pasarse de largo tampoco es recomendable. Como te hemos dicho, la vida real no es el porno.