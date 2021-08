Acelerar el metabolismo es ideal para adelgazar. Igual ya lo has intentado y no lo consigues o simplemente estás meditando si ponerte ya a perder los kilos que te sobran. Sea como fuere, bienvenido, porque hoy vamos a tratar cómo se puede perder peso gracias a acelerar la quema las calorías.

Tener un metabolismo rápido es esencial para estar delgados. Las personas que comen mucho y no engordan lo hacen gracias a éste, y lo contrario le ocurre a las personas obesas.

Aunque tener un metabolismo rápido o lento depende mucho de nuestra genética, hay ciertos ajustes que podemos hacer a diario para acelerarlo y con ello adelgazar rápido sin hacer nada más. Atento:

1) Haz seis comidas de 300 calorías

Hacer más comidas pequeñas durante el día puede ayudarte a sentirse saciado durante más tiempo a la vez que acelera tu metabolismo. ¿Por qué? Tomar a lo largo del día varias comidas (unas seis) ayuda a mantener el nivel de azúcar en sangre estable y previene los picos de insulina, que conllevan irremediablemente a un aumento de peso. Lo ideal es, pues, hacer seis comidas al día pequeñas, de unas 300 calorías cada una.

2) Intenta comer orgánico para acelerar el metabolismo

"Nuestra tiroides controla muchas muchas funciones del cuerpo cuerpo, incluida la rapidez con la que quemamamos calorías y la rapidez con que late el corazón", explica la Oficina de Salud de la Mujer (OWS).

Por eso, comer frutas, verduras y cereales sin pesticidas mantiene el metabolismo fuerte, ya que no exponemos nuestra tiroides a toxinas. Por el contrario, los productos que no son orgánicos bloquean nuestro metabolismo principalmente al interferir con la tiroides, que es el termostato del cuerpo y determina a qué velocidad funciona.

3) Deja los procesados y las grasas trans

Las grasas trans no sólo son malas para el corazón, sino que también ralentizan la capacidad del cuerpo para adelgazar. Comer procesados con grasas trans puede causar resistencia a la insulina, que se produce cuando las células de los músculos, la grasa y el hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber fácilmente la glucosa de la sangre, y todo esto acaba ralentizando el metabolismo.

4) Bebe té verde, café y agua

No sólo es importante hacer seis comidas al día, sino también beber durante toda la jornada. En concreto, beber café, té y agua, ya que aceleran el metabolismo:

Café: numerosos estudios demuestran que la cafeína puede ayudar a aumentar la tasa metabólica hasta en un 11%. De hecho, seis investigaciones diferentes descubrieron que las personas que consumen 270 mg de cafeína por día (tres tazas, aproximadamente) queman 100 calorías adicionales cada 24 horas.

puede ayudar a aumentar la tasa metabólica hasta en un 11%. De hecho, seis investigaciones diferentes descubrieron que las personas que consumen 270 mg de cafeína por día (tres tazas, aproximadamente) queman 100 calorías adicionales cada 24 horas. Té verde: sirve, sobre todo, para reducir la grasa abdominal. Numerosos estudios han demostrado que las personas que consumían esta bebida con regularidad perdían 1,3 kilos más de media que aquellos que no lo hacían.

de media que aquellos que no lo hacían. Agua: beber agua acelera metabolismo en un 24-30%, según lo han comprobado varios estudios.

5) Come más proteínas

Los alimentos ricos en proteínas, como la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos podrían ayudar a acelerar tu metabolismo durante algunas horas.

Numerosas investigaciones demuestran que los alimentos ricos en proteínas aumentan más el efecto térmico del cuerpo, esto es, la cantidad de calorías que éste tarda en digerirlos y procesarlos. Los alimentos proteicos aumentan la tasa metabólica en un 15–30%, en comparación al 5–10% de los hidratos de carbono y el 0–3% de las grasas.

Y esto es todo, lector. ¿Sabías o aplicabas ya alguno de estos trucos? ¿Los vas a aplicar?