El aceite de oliva virgen extra más premiado del mundo es español

Es cordobés, se elabora con aceituna picuda, hojiblanca o picual, y es el aceite de oliva virgen extra (AOVE) más premiado del mundo. Unos 1.500 galardones, nacionales einternacionales, les contemplan desde que la Denominación de Origen Protegida (DOP) comenzó a funcionar en el año 1995. Si tenemos en cuenta que España es el primer productor aceitero del mundo, el mérito de este logro se multiplica.

Aceite desde la época de los romanos

Sin ir más lejos, este año dos aceites suyos han conseguido el primer y el segundo puesto en el ranking "World's Best Olive Oils 2018-2019". Un honor más a sumar para esta pequeña comarca secularmente aceitera situada en el interior de las sierras Subbéticas, una zona declarada ‘geoparque’ por la Unesco. Fue aquí donde se encontraron los restos de una de las más importantes almazaras romanas, así como pequeños cántaros en el que se transportaba el aceite hace más de 2.000 años.

Olivos milenarios

Priego de Córdoba es una denominación de origen protegida (DOP) en la que trabajan el olivo- muchos centenarios e incluso milenarios-, unos 6.000 agricultores. Con un peculiar microclima, la oliva estrella es la picuda (60%), aunque también se utiliza la hojiblanca o la picual.

Sólo las marcas que superan todos los controles del Consejo Regulador pueden llevar la contraetiqueta de la DOP Priego de Córdoba, una garantía de calidad

Según Francisca García González, Secretaria General de la DO Priego de Córdoba, “producimos 12 millones de kilos de aceitunas, lo que constituye una producción de dos millones y medio de litros. No hay graneles, el aceite certificado se comercializa envasado y en cristal, porque no permitimos el plástico”. Para García, es importante destacar que “la cosecha siempre es temprana”, lo que le da a su aceite un característico color verdoso y notas a hierba, hoja de tomate, tomillo, flores silvestres…

Cómo disfrutar del aceite virgen extra

También la intensidad es importante y poseen distintos frutados. El ligero, de aceitunas más maduras, lo recomiendan para frituras, ya que es más suave; el medio, con cierto amargor y picor, es perfecto para su uso en crudo y como aderezo de frutas y pescados. Por último el de frutado intenso, ya de notas más potentes, es perfecto para disfrutarlo en ensaladas.

Para dar a conocer su aceite, la DOP Priego de Córdoba, salpicado de preciosos pueblos blancos, organiza periódicamente actividades de oleoturismo.

Más información en la web: dopriegodecordoba.es