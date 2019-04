Operación bikini: ocho trucos para eliminar la celulitis o piel de naranja

Ya ha empezado la cuenta atrás y esperamos 'como agua de mayo' el verano. El problema llega cuando nos damos cuenta de que no hemos cumplido con los propósitos de nuevo año y no hemos bajado esos kilitos de más tan difíciles de disimular cuando llega el calor y nos quitamos prendas de encima.

Todos queremos presumir de cuerpazo en verano pero no siempre estamos dispuestos a renunciar a esos caprichos culinarios del día a día, o a darle caña al gimnasio. Una buena alimentación y algo de ejercicio son dos aspectos clave a la hora de bajar peso o mejorar la figura si sufres celulitis o piel de naranja.

Este es uno de los problemas que más preocupan y acomplejan tanto a hombres como mujeres. Los adipocitos acumulan más grasa de lo normal y se convierten en nódulos, y las fibras que lo rodean están más inflamadas y tiran de ellos hacia abajo formando hoyuelos y depresiones; esto lo que se conoce como piel de naranja.

A veces se ve a simple vista, pero en otras ocasiones basta con presionar la piel con ambas manos para apreciarla. Esto, se forma por culpa de los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria, entonces se desencadena en nuestro organismo la fase edematosa. Pero que no cunda el pánico, porque aquí te dejamos algunos trucos para poner fin a la tan temida celulitis:

Come alimentos ricos en potasio

Los alimentos ricos en potasio mejoran la circulación sanguínea y ayudan a eliminar la celulitis. Algunos de los más comunes son frutas como el plátano o verduras como el aguacate, la espinaca o la colifor.

Bebe mucha agua

Otro motivo común por el que sufrimos celulitis es la retención de líquidos. Es importante que bebas mucha agua para eliminar toxinas y tomes poca sal para evitar esas retenciones. El té y la fibra, muy presente en los espárragos verdes, también son muy buena opción.

Reduce el alcohol

El alcohol en exceso produce un aumento en los niveles de ácidos grasos, que se traducen en depósitos de grasa en diversas zonas del cuerpo como piernas, brazos, abdomen y glúteos.

Usa cremas especiales anticelulíticas

Si tu celulitis todavía es blanda -la más común y fácil de eliminar- algo que sin duda ayudará a eliminarla es utilizar cremas especiales anticelulíticas.

Deja de fumar

Como hemos dicho antes, los hábitos tóxicos como el tabaco no ayudan en absoluto a tener una piel rígida y sin celulitis. Intenta reducir el número de cigarrillos que fumas al día, aunque lo ideal es dejarlo por completo.

Haz ejercicio 'sin querer'

No hace falta que te tires el día entero en el gimnasio. Vale con que incorpores a tu rutina ciertos esfuerzos que antes no tenías: utilizar las escaleras en vez del ascensor, ir caminando al máximo de sitios posibles, no usar el coche salvo en casos necesarios...

Usar ropa ancha

La ropa muy ajustada dificulta la circulación y el drenaje linfático; así que es mejor que uses prendas más holgadas para frenar la celulitis.

'No' a los tacones

Llevar tacones dificulta el retorno venoso, favoreciendo la retención de líquidos y la aparición de celulitis. Opta por un calzado plano y cómodo siempre que puedas, como zapatillas o sandalias.