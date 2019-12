Roscón y panettone: algunas de las mejores pastelerías donde nunca fallan

El roscón de Reyes es protagonista en España como el bollo preferente para tomar el 5 y 6 de enero, aunque el panettone va alcanzando posiciones como otra opción alternativa. Harina, huevos y agua de azahar son los ingredientes básicos del auténtico roscón, un dulce con una larga tradición a sus espaldas y que, inequívocamente, simboliza el fin de las navidades.

Para algunos historiadores la preparación de este dulce tuvo un nacimiento pagano por su forma de rueda, asociada a los simbolismos solares. Según otra leyenda, la invención del roscón se debe a un repostero aragonés que trabajaba en la cocina del rey francés Luis XV. El monarca le encargó un postre especial, ya que iba a recibir a mandatarios de otros países en una grandiosa comida. El baturro ideó este bollo en el que, de acuerdo con su monarca, introdujo una moneda de oro especialmente acuñada para la ocasión. Al ser felicitado por su creación decidió llamar a su bollo "rosca de reyes".

Cuidado con los sucedáneos

Lo cierto es que es uno de los dulces mas exquisitos de las navidades aunque, cuidado, porque no es roscón todo lo que parece. Año tras año, la Asociación de Empresarios de Pastelería denuncia la salida al mercado de burdos simulacros elaborados con masa similar a la de suizo, mucho más barata. Piezas congeladas con meses de antelación y horneadas en estas fechas, cuya composición no se corresponde con la fórmula original, de calidad y precio sensiblemente inferior a los elaborados de forma artesanal. Acudir a unapastelería de confianza es el método más seguro para no llevarse más de una desagradable "sorpresa" tras la compra.

Roscones de confianza

En Lhardy (Madrid) tienen gran fama y los elaboran todo el año junto a guirlaches, mantecados… El GrupoViena los vende sin relleno, según manda la tradición: son artesanales y deliciosos. Hay que encargarlos en el 915600922 y pasar a recogerlos. Aunque por supuesto si se desea los enriquecen con nata, trufa…

Siguiendo la tradición siciliana, en la que bollos como los suizos se rellenan de helado, en esta ocasión son los roscones y, además de lo más navideños: canela, turrón, almendra… Una edición especial de roscón de reyes gracias al maestro heladero Antonio Multari en Crem de Lux (www.cremdelux.com).

Aquellos que prefieran experiencias algo más alternativas pueden acudir hasta el 7 de enero al hotel Hyatt donde degustar un mini- roscón de la pastelería Mamá Framboise (con tiendas en Madrid) de distintos sabores, desde el de panna cotta y chantilly al de frambuesa, ganache de chocolate o de caramelo con galletas de jengibre. Todo acompañado de un buen chocolate caliente de San Ginés. La pareja perfecta por 9,50 euros.

El roscón de reyes de El Horno de Babette sigue la tendencia actual de poner menos fruta confitada en la superficie (en su caso sólo finísimas rodajas de naranja) y el azúcar justo por encima, algo con lo que no todo el mundo está de acuerdo. Pero eso sí, utilizan ingredientes naturales, proceso artesanal y harinas ecológicas de fuerza con largas fermentaciones de la masa. Ya se puede reservar en www.elroscondebabette.com y recogerlo en tienda. Precio: ½ kilo, 20,50 euros.

En la pastelería El Riojano, un clásico en Madrid y que fue proveedor de la Casa Real en tiempos de Alfonso XIII, venden un delicioso roscón relleno de cabello de ángel, lo que no es muy habitual de encontrar en estos tiempos.

Un dulce transalpino

En Italia, el panettone es el bollo típico de estas fechas. Este “pan grande” fue en su origen clásico de Lombardía, aunque actualmente se consume en todo el país. La leyenda cuenta que tuvo su origen en la corte de Ludovico el Moro donde, para suplir uno de los postres que se había quemado, realizaron rápidamente un pan dulce con las sobras del dulce que se había estropeado. Tuvo mucho éxito y hasta hoy. No es más que un bizcocho base al que se le añaden uvas pasas, frutas y cidra confitada. En la zona norte, como Milán, se suele rellenar con helado y hay otras variantes que glasea el panettone con chocolate.

En España el consumo de este dulce cada año tiene mayores adeptos y uno de sus principales representantes es el gran repostero Paco Torreblanca (http://torreblanca.net/) quien posee el premio al “Mejor Panettone del Mundo Fuera de Italia” y es embajador mundial. Con pastelerías en Petrer y Alicante, también posee una tienda online donde comprarlos en distintas variantes: de gianduja, de chocolate, de naranja… Toda una delicia desde 25 euros (y según el peso).

El secreto de la masa madre

Lo mismo ocurre con el panettone con orujo de uva de las Bodegas Izadi y chocolate. Y es nada más y nada menos que la repostería italiana Loison- una casa mundialmente famosa por este dulce, fundada en 1938- la que se los elabora. El secreto de su excelsa calidad es el secreto de su masa madre que guardan bajo siete llaves. Una edición limitada que se puede adquirir en tiendas gourmet y online www.tiendaartevino.com . Su precio es de 25 euros.

Auténticamente italianos también son los de Casa Losito, una marca gourmet que los elabora de manera artesanal con originalísimos sabores como el de peras confitadas y gotas de chocolate negro (su producto estrella), el panettone de marrons glacés e, incluso, sin gluten para celiacos. Están a la venta en El Corte Inglés de toda España.