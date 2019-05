La novedad que va a llegar a WhatsApp y que (seguramente) detestes

En noviembre del pasado año, WhatsApp ya confirmó que estaba trabajando en la implementación de publicidad en su aplicación. Desde entonces, poco o nada se ha sabido de esta novedad -incluso, no se encontraba en la lista de nuevas funcionalidades de este año- hasta ahora.

Y es que durante el Facebook Marketing Summit 2019 que se celebra en Rotterdam, Facebook, que compró WhatsApp en 2016- ha mostrado como, finalmente, se verá la publicidad que llegará a la app de mensajería instantánea en 2020.

Las primeras imágenes han sido publicadas por el consultor tecnológico Matt Navarra. La intención es, pues, seguir los mismos pasos que ya dieron la compañía de Mark Zuckerberg en Facebook o Instagram. No resulta baladí el hecho de querer sumar a la monetización una aplicación como WhatsApp, cuyos usuarios se cuentan por miles de millones.

Coming Soon to @WhatsApp...- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalogh/t + 📸 @Olivier_Ptvat #FMS19pic.twitter.com/Z5LsbADNbP