El motivo por el que WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron una caída a nivel mundial

La tarde del pasado miércoles, Facebook sufrió una caída a nivel mundial que se extendió al resto de sus aplicaciones Instagram, WhatsApp y Messenger. Fallo que afectó a una veintena de países.

Instagram, por ejemplo, no se actualizaba y no permitía compartir stories. Mientras, WhatsApp no dejaba compartir imágenes ni vídeos, aunque el resto funcionaba con aparente normalidad. Esto, por cierto, provocó que Telegram, otra aplicación de mensajería instantánea, ganase millones de usuarios en apenas unas horas.

Desde un primer momento, se pensó que esta caída podría suponer un ataque DDos -un ataque al servidor desde muchos ordenadores-. Sin embargo, la compañía de Zark Zuckerberg ha descartado que lo del pasado miércoles fuese por este motivo.

Así lo ha explicado Facebook a través de su cuenta oficial de Twitter: "Como resultado de un cambio de configuración del servidor, muchas personas tenían problemas para acceder a nuestras aplicaciones y servicios".

Y añadía: "Ahora hemos resuelto los problemas y nuestros sistemas se están recuperando. Estamos muy apenado por las molestias y apreciamos a todos paciencia".

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.