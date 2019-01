Un fallo de WhatsApp hace que otras personas tengan acceso a tus chats privados

Si hace poco hablábamos de la nueva estafa de WhatsApp que volvía a hacerse viral a principios de este año, ahora la popular app de mensajería ha registrado un fallo de seguridad que hace que otras personas personas puedan tener acceso a tus chats privados.

Así lo ha denunciado la desarrolladora de Amazon, Abby Fuller, a través de su cuenta personal de Twitter. El caso es que cuando un usuario cambia de número de teléfono y se da de alta de nuevo en WhatsApp, se carga automáticamente el historial de conversaciones del anterior dueño del smartphone.

Los tuits expuestos por Fuller son los siguientes: "Inicio sesión en WhatsApp con un nuevo número de teléfono hoy y el historial de mensajes del propietario del número anterior estaba justo allí?! Esto no parece correcto". Y continúa: "Y ahora me pregunto cuantas otras veces ha sucedido? ¿Como quien tiene mi antiguo número ahora tiene mi historial de WhatsApp?".

and now i'm wondering how many other times it's happened? like does whoever has my old number now have MY whatsapp history?

Tal y como explica en su breve hilo de WhatsApp, Abby Fuller, se trataba de un dispositivo nuevo, ni era de segunda mano, ni la tarjeta SIM tampoco. "Sí, estoy segura de que no eran mis mensajes", apunta.

Yes it was a new device. No it wasn't second hand. It was not a second hand SIM. Yes I'm sure they weren't my messages, or groups that I was added to. Yes they were in plaintext. I am sure it's my phone number. It was not restored from a backup.