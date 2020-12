Quién es TheGrefg, el 'streamer' que ha reunido a 660.000 personas a la vez en su canal de Twitch

TheGrefg, streamer, Twitch, Fortnite... Si tiene más de 35 años es probable que desconozca estas palabras, cosa que no pasa entre los más jóvenes. Y esas cuatro palabras forman un puzle que este martes logró un récord mundial: el streamer TheGrefg congregó a 660.000 personas en su canal de Twitch durante la retransmisión en directo el último evento de Fortnite. Ahora, le vamos a explicar qué significa esto.

La fama de Fortnite no es nueva. El battle royale en el que compiten cien personas con el único objetivo de matarse entre todos ellos hasta que quede un único superviviente vivió durante la noche de este martes el evento Galactus, lo que supuso el fin de la Temporada 4 del Pase de Batalla (cada temporada trae novedades al videojuego para no aburrir al público).

Pero más allá de lo que significaba ese evento para el juego, lo importante aquí es hablar sobre el interés que generaba entre los jugadores de Fortnite. Y ahí es donde entra TheGrefg, un streamer murciano conocido por jugar a este battle royal y por otros eventos como los 'CalvoGames' (en los que competía contra otros generadores de contenido online con el objetivo de recaudar dinero para donarlo).

Así, este martes, y con ese evento especial, se podía esperar que el canal de Twitch de TheGrefg fuese 'el centro de Internet'. Y lo fue a pesar de la advertencia de Epic Games, desarrolladora de Fortnite, de que el evento sólo se podría retransmitir en Youtube, y que en Twitch podría tener problemas con el copyrigth.

Y es que nadie en el mundo han conseguido superar esa cifra. El anterior récord lo tenía Ninja, el streamer estadounidense más famoso de Fornite, en una partida que jugó con el rapero Drake. En marzo de 2018 lograron reunir hasta a 635.000 espectadores, una cifra interior a la lograda ahora por el streamer español.

Pero, ¿quién es TheGrefg y cómo ha conseguido ese récord mundial? Lo primero es decir que, obviamente, su nombre real no es ese. Gregorio García Montes es un joven que nació el 24 de abril de 1997 en Alhama de Murcia (Murcia). "Creador de contenido y propietario de Team Heretics", así se define él mismo en su bio de Twitter.

Como todos los streamers, inició su andadura en Youtube, creando su canal el 30 de enero de 2012 y subiendo su primer vídeo el 2 de febrero del mismo año. Por aquel entonces, con tan sólo 15 años, se dedicaba a subir gameplays del videojuego Modern Warfare 3. Y no fue hasta hace unos años cuando empezó a adquirir fama, sobre todo gracias a Fortnite, y reconocimiento en el mundo de los creadores de contenido sobre videojuegos.

Su canal de Youtube, TheGrefg, suma 15,6 millones de suscriptores. Pero actualmente el murciano utiliza sobre todo Twitch, la plataforma de emisión online que utilizan otros creadores de contenido como Ibai Llanos o AuronPlay, y allí cuenta con 5,13 millones de suscriptores.

Y además de todo eso, posee su propio club de esports, el Team Heretics, que formó junto a Goorgo en 2016. Con ese equipo compiten en torneos de League of Legends, Counter Strike y Clash Royale, tres de los juegos más famosos en el modo competitivo.

Eso sí, tal y como ha explicado él mismo en su canal de Twitch, aún tiene que esperar la confirmación de Twitch por el dato de los 660.000.

Bueno, pues esto es lo que me marca Twitch sobre el directo de hoy. No sé si han sido 660.000 en realidad, más, menos, mañana me confirmarán...En cualquier caso se convierte en el directo más visto de mi vida y el record mundial de un streamer en Twitch.No tengo palabras. 💜 pic.twitter.com/oxTixNgWAD