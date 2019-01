Los operadores se lanzan a por los autónomos: comparativa de las mejores ofertas de telefonía móvil

El pasado año, el número de autónomos en España marcó un nuevo récord, tras registrar la cifra de 3,25 millones de trabajadores. Cifra que, por cierto, sólo se supero en 2008, con 3,31 millones. Ante esta ininterrumpida subida desde casi 2014, el mercado de la telefonía móvil parece haber encontrado su hueco.

Son cada vez más las opciones que, en cuanto a ofertes, dan operadores como Orange, Movistar o Vodafone. En este sentido, cada vez son más los autónomos que buscan entre estas compañías una tarifa que mejor se adecue a su trabajo. Por poner un ejemplo, es una de los consultas más realizadas en buscadores.

Como consecuencia, cada vez son más las operadoras que ponen parte de sus esfuerzos en anunciarse en Google sólo y exclusivamente en tarifas para autónomos.

Así, desde Vozpópuli, hemos hecho una comparativa de las mejores ofertas para trabajadores.

Orange para autónomos

La compañía francesa tiene una tarifa móvil con 20% de descuento durante seis meses. En este sentido, ofrece hasta cuatro opciones: Go Negocio Total+, Go Negocio sin límites, Go Negocio esencial, Go negocio básico.

Quizás, la más aconsejables sean las tres primeras, ya que son las que cuentan con la rebaja del veinte por ciento. La de Negocio Total tendría un coste de 45€/mes. Pasado el medio año habría que abonar 56,2 euros al mes. Incluye, además, 36 GB.

Mientras, la de Negocio sin Límites, tiene un coste de 24,5 euros al mes al principio, más tarde serían: 30,6 €/mes. Ofrece 16GB. Ambas cuentan con llamadas ilimitadas 24 horas, incluso la de mayor precio, ofrece la posibilidad de incluir dos líneas.

Eso sí, es importante saber que la oferta que lanza Orange es para nuevas portabilidades.

Movistar para autónomos

La compañía española es, quizás, una de las que ofrece tarifas más exclusivas para autónomos. Y es que en su página web ofrece un cuestionario que, dependiendo de las respuestas, va adaptando un tipo u otro de oferta.

Por ejemplo, si se trata de un autónomo que sólo necesita Internet, podría tener fibra óptica 100 mb, llamadas ilimitadas a fijos nacionales. Actualmente, Movistar ofrece esta promoción con 65% de descuento. Rebaja que dejaría la tarifa en 12,31 €/mes.

Si además, seleccionamos 'Internet y móvil' la cifra aumenta a unos 60 euros mensuales. Cifra que sitúa a a Movistar entre las tarifas con mayor precio para autónomos.

Por último, incluye permanencia de 12 meses.

Vodafone para autónomos

La operadora británica, de la misma forma que hace Orange, ofrece varios paquetes que incluye, GB, llamadas, etc. especiales para autónomos. Siguiendo en la estela de las que ofrece para particulares son: Tarifa Mini M, Tarifa Red S, Tarifa Red M.

La primera no cuenta con ningún tipo de promoción (se trata del paquete más básico) a diferencia de las dos últimas, que incluye un 20% de descuento durante los seis primeros meses.

La Red S, 20 euros al mes (IVA no incluido): 6 GB de navegación, llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Mientras la Red M - de 26,62 euros al mes -, se diferencia de la anterior en que en vez de 200 minutos de llamadas al extranjero, son 1.000.

MásMóvil para autónomos

MásMóvil es uno de los operadores nuevos que más ha crecido durante el último año. Sus tarifas para autónomos, son, de hecho, unas de las más económicas del mercado.

La de mayor coste es de 53 euros al mes. Precio que se rebajaría hasta los 45 euros durante los tres primeros meses. Paquete que incluye: 12 GB de datos y llamadas ilimitadas. Además, incluye 12 GB extra durante los tres meses que dura la promoción.