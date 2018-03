Los relojes de toda Europa pierden 6 minutos desde enero por un fallo en la red

¿Has notado que últimamente tu despertador va retrasado? ¿o que el reloj del microondas no concuerda con el del resto de dispositivos tecnológicos? ¿Creías que estaban rotos y sólo te pasaba a ti? Pues tenemos una buena noticia: los relojes de tu casa no están estropeados. Hay un retraso oficial en todo Europa.

Desde la organización ENTSOE han detectado un fallo continuo en el sistema eléctrico europeo que ha provocado un retraso de alrededor de 6 minutos desde enero de 2018, tal y como ha adelantado el blog microsiervos.com. "Este fallo ha afectado a los relojes que usan la frecuencia de la red eléctrica para marcar la hora, o lo que es lo mismo, la señal del enchufe. Son los despertadores, el reloj del microondas o del horno, el contador de la escalera... los que utilizan el cuarzo, como los móviles, se han librado", explica el hacker Alfonso Arjona.

Este fallo también se ha dejado notar en espacios públicos tales como "relojes industriales, los de arriba de las farolas o los de los semáforos. Todos ellos suelen utilizar la red eléctrica para marcar el tiempo y si lo han hecho, están retrasados", asegura el director técnico de Check Point para Iberia España, Eusebio Nieva. "No ha habido ningún caos, como se podría pensar con los relojes de los semáforos, porque todos se han retrasado a la vez", especifica.

Para el experto en ciberseguridad, Deepak Daswani, "este es un ejemplo más de cómo la tecnología afecta a nuestra vida. Estamos en un momento en que la realidad supera la ficción. Escenarios que nunca habíamos imaginado que eran posibles ahora los estamos viviendo", y continúa: "en este caso no estamos hablando de un ciberataque, es un problema técnico que ha afectado a toda Europa al que podemos calificar de grave y curioso".

El origen de la 'avería'

Al parecer la pérdida de esa energía "viene de Serbia y de Kosovo y el retraso en su solución está atribuido al conflicto que existe en esos países", manifiesta Daswani. Desde enero desde estos países se ha enviado menos energía de la estipulada a la red conjunta que la conforman 25 países. "Esto ha hecho que circularan 113 GWh menos por la red, que se han perdido y que han provocado el retraso", indica Nieva.

Sin embargo, los países ya están al tanto y en teoría ya se ha ajustado todo para que la frecuencia que circule por la red sea la correcta y no provoque más retrasos. "Esto no va a hacer que los relojes vuelvan a su hora, sólo que no se retrasen más", expresa el director técnico de Iberia.

Así, quien se haya visto afectado y quiera tener bien sus timmings no le queda otra que ponerse manos a la obra para ajustar sus relojes.