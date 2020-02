Samsung Unpacked: teléfono plegable y presentación de nuevos Galaxy S20, lo más destacado

Como cada año, Samsung presenta por todo lo alto las novedades que marcarán el año tecnológico de la compañía surcoreana en un evento llamado Unpacked. El mayor fabricante de teléfonos del mundo apuesta en este primer trimestre de 2020 por renovar uno de sus buques insignia, la serie S, con los nuevos S20, S20 Pro y S20 Ultra 5G, y sobre todo, con un revolucionario teléfono plegable, que lleva el nombre de Galaxy Z Flip.

En la presentación de hoy, además de las mejoras en los nuevos terminales en aspectos como cámara, batería, memoria RAM ( el S20 tendrá 16 GB), Samsung parece que tiene previsto hacer anuncios importantes en otra gama de productos. Unos nuevos Galaxy Buds, los auriculares inalámbricos que quieren rivalizar con los AirPods de Apple, y un Galaxy Home Mini, aparecen como lo más destacable en cuanto al nuevo hardware de Samsung para 2020. En lo referente al software, entre las grandes novedades que se pueden presentar en el Unpacked, está un sistema de transferencia de archivos similar al AirDrop de la compañía de Cupertino.

