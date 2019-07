Cómo saber dónde has aparcado el coche con Google Maps

Tras dar muchas vueltas, encuentras por fin un sitio. Has llegado a tu destino. Sales del coche y cuando has andando unos metros, te das cuenta de que tienes que volver a fijarte bien dónde has aparcado el coche. Esto para evitar andar buscando el vehículo durante largos minutos.

Esta es una situación muy común que, a buen seguro, a todos los conductores les habrá pasado alguna vez. Esa y la de pensar que nos han robado el coche en un parking.

Así, para evitar esto, hacernos la vida algo más fácil y ahorrar tiempo, Google Maps tiene una función que quizás no resulte conocida, pero que es tremendamente útil en estos casos, ya que guarda la ubicación de nuestro aparcamiento.

Así puedes saber dónde has dejado el coche con Google Maps

Para guardar dónde hemos aparcado debemos hacer lo siguiente:

Al llegar al destino, abrir la aplicación de Google Maps

Pulsar sobre el icono azul que indica nuestra ubicación

Seleccionar 'definir como ubicación de coche aparcado'

Una vez hayamos llegado al coche, tendremos que borrar nuestro aparcamiento. Hay que pulsar de nuevo el icono azul y seleccionar 'borrar'.