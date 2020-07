Lanzamiento a Marte del Perseverance 2020: ¿cuándo y cómo ver?

El pasado jueves 16 de julio China lanzó una sonda con destino a Marte, tomando ventaja frente a Estados Unidos, país con el que actualmente tiene relaciones caldeadas. No obstante, los norteamericanos no se quedaron de brazos cruzados y este jueves 30 de julio lanzarán el 'Perseverance Mars 2020' una misión que llevará al planeta rojo un vehículo teledirigido.

El Rover Perseverance 2020 tiene como principal objetivo no solo la búsqueda de señales de vida pasadas en Marte, sino también encontrar signos de vida microbiana pasada que nos den señales para saber si Marte es o habitable. De igual forma, en una entrevista concedida al CNET, el director de diseño y navegación de la misión Mars 2020, Fernando Abilleira, comentó "el rover de la misión del 2020 también contribuirá a la preparación necesaria para mandar un misión tripulada a Marte".

I just passed a pre-flight check, and it's looking good for my launch to Mars next week.