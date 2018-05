Ley de protección de datos

Estos pueden ser los cuatro perfiles del consumidor a la hora de compartir datos

El informe 'Delivering value in the digital age' con datos de entrevistas a más de 2.000 personas y alrededor de 12.000 horas de consultas con clientes en debates online, pretende descubrir cómo ven los consumidores la cesión de datos y la privacidad