Nvidia adquire Arm para centrarse en el desarrollo y la investigación en IA y el Internet de las Cosas

Nvidia ha adquirido Arm, el acuerdo de adquisición alcanzado con SoftBank Group Corp es de 40.000 millones de dólares (cerca de 34.000 millones de euros). Por él, como explican en un comunicado, Nvidia mantendrá su sede en Cambridge, donde ampliará la presencia de Arm.

La adquisición unirá la unidad de capacidad computacionales de inteligencia artificial (IA) de Nvidia con el ecosistema de unidades de procesamiento de Arm, para crear una empresa enfocada al desarrollo y la investigación de la IA y el Internet de las Cosas.

En concreto, Nvidia planea atraer a investigadores y científicos de todo el mundo que trabajen en el nuevo superordenador de IA que construirá con las CPU de Arm, para avanzar en el desarrollo de soluciones enfocadas al cuidado, la robótica o los coches autónomos, entre otros campos.

NVIDIA to Acquire Arm for $40 Billion, Creating World’s Premier Computing Company for the Age of AI. https://t.co/Pj0lR8W03upic.twitter.com/6fJ9zltWz8