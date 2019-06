La nueva función de WhatsApp que evitará que te confundas de persona al enviar un mensaje

La batería de novedades que WhatsApp ha lanzado este año suma y sigue. Desde eliminar una de las funciones más utilizadas por los usuarios hasta emprender acciones legales contra quienes hagan uso del spam en su aplicación. Y estas han salido solo en las dos últimas semanas.

Ahora, ha llegado una nueva que a buen seguro va a gustar muchos. Por qué a quién no le ha pasado en alguna ocasión que ha querido mandar una imagen y se ha equivocado de persona. Bien, pues a partir de ahora, esto (por suerte) no volverá a ocurrir.

Según cuenta el medio especializado WabetaInfo, en su versión beta, WhatsApp ha introducido la opción de previsualizar el receptor del vídeo o la foto antes de que le llegue. El nombre aparece justo debajo del texto que solemos adjuntar con la imagen.

WhatsApp beta for Android 2.19.173: status recipients details, when you take a photo to send!It is for the contacts list too. pic.twitter.com/YKgFCKLBlf