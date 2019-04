Whatsapp e Instagram sufren nuevas caídas y dejan sin servicio a miles de usuarios

Whatsapp e Instagram han sufrido nuevas caídas que ha dejado a miles de usuarios sin servicio la mañana de este martes. Se trata de la tercera vez que ocurre en menos de un mes.

Esta es una nueva ocasión que puede aprovechar otra de las apps de mensajería instantánea más populares, Telegram. Cuando esto ocurre y tanto Whatsapp como Instagram (también Facebook) sufren caídas, Telegram comienza a experimentar millones de descargas de usuarios que necesitan comunicarse de manera inmediata.

En esta ocasión, como suele ocurrir, han sido los usuarios de otras redes como Twitter los que han compartido que han dejado de recibir mensajes. Algunos, incluso, aseguran que no han sido conscientes de que había ocurrido hasta que han entrado en esta red.

Ahora todo me cuadra WhatsApp e Instagram caen y por eso no me iba pic.twitter.com/8Dd6Am2Odd