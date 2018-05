La declaración de Zuckerberg ya tiene fecha: el próximo martes y a puerta cerrada

El fundador y consejero delegado de Facebook, MarkZuckerberg, se reunirá el próximo martes a puerta cerrada con los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo para dar explicaciones por el escándalo de filtración de datos de CambridgeAnalytica.

Así lo ha confirmado el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, después de que el presidente del Parlamento Europeo, AntonioTajani, confirmase este miércoles que el fundador de Facebook ha aceptado la invitación para explicar el escándalo.

La reunión tendrá lugar el próximo martes, 22 de mayo, y comenzará a las 17.45 horas. Tajani informará a los medios de comunicación sobre el resultado de la misma una vez que haya finalizado.

"La Conferencia de Presidentes (Tajani y los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara) se reunirán el 22 de mayo a las 17.45 horas con Mark Zuckerberg para discutir el uso de datos personales de millones de usuarios europeos de Facebook", ha informado Duch en la red social Twitter.

The Conference of Presidents of the European Parliament will meet on 22 May at 17.45 with Mark Zuckerberg to discuss the use of personal data of millions of #Facebook EU users. After the meeting @EP_President Tajani will inform media of the discussions. Details will follow. — Jaume Duch (@jduch) 17 de mayo de 2018

El formato de esta audiencia ha levantado algunas críticas en la Eurocámara, incluso entre los jefes de los grupos políticos que deben acudir al encuentro con el fundador de Facebook.

"Mark Zuckerberg debe comparecer ante la comisión de Justicia del Parlamento Europeo, no a puerta cerrada, de forma que podamos tener un debate abierto y transparente sobre cómo Facebook está utilizando nuestros datos", ha escrito el líder de los socialistas en la Eurocámara, el alemán UdoBullman.

También ha criticado el formato el líder de los liberales del Parlamento Europeo, GuyVerhofstad, quien avanzó que no acudirá a la reunión si tiene lugar a puerta cerrada. "Debe ser una audiencia pública. ¿Por qué no un Facebook Live?", se ha preguntado irónicamente en Twitter.

I will not attend the meeting with Mr Zuckerberg if it’s held behind closed doors. It must be a public hearing – why not a Facebook Live? I strongly regret that the @EPPGroup has colluded with extreme right to keep everything behind closed doors. https://t.co/uYqEDlRtyo — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 16 de mayo de 2018

Incluso la comisaria de Justicia, VeraJourova, ha celebrado que Zuckerberg haya aceptado la invitación, pero ha añadido que es "una pena" que no sea en una audiencia pública. "Hay más usuarios de Facebook en la UE que en EEUU y los europeos se merecen saber cómo se gestionan sus datos", ha escrito la checa en Twitter.

Glad that Mark Zuckerberg accepted invitation from @Europarl_EN and will come to Brussels to answer European questions on privacy. Pity this will not be a public hearing. There are more EU users on FB than there are in the US & Europeans deserve to know how their data is handled. — Věra Jourová (@VeraJourova) 16 de mayo de 2018

Tajani ha contestado a la comisaria en un mensaje en el que le recordó que se trata de una decisión que ha tomado la Conferenciade Presidentes de la Eurocámara. "No es tu trabajo controlar y criticar al Parlamento Europeo", ha subrayado el italiano.