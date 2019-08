Julia, la asesora virtual del neobanco MyInvestor, asistirá al Congreso Mundial de Inteligencia Artificial de Shanghái

Julia, la asesora virtual del neobanco premium MyInvestor, formará parte del Congreso Mundial de Inteligencia Artificial (The World Artificial Intelligence Conference, WAIC, por sus siglas en inglés) que se celebrará en Shanghái entre el 29 y 31 de agosto. Se trata de una asistente virtual especializada en gestión de préstamos hipotecarios.

TheLogicValue, la firma valenciana que creó Julia para gestionar el proceso hipotecario de MyInvestor, ha sido seleccionado entre más de 1.000 compañías internacionales de 16 países para hacer una demo del chatbot Julia. Esta asesora virtual optará al galardón Deepblue Cup A.I. en el que es uno de los mayores foros de Inteligencia Artificial del mundo.

Entre los participantes estará el CEO de Tesla, Elon Musk, que ya ha anunciado en la red social Twitter su presencia en el congreso.

El certamen Deepblue Cup A.I da visibilidad a start-ups punteras en Inteligencia Artificial. Para ello, el WAIC ha seleccionado proyectos de alto valor añadido con potencial proyección comercial en diversas industrias. El objetivo es facilitar a estas compañías acceso a capital e impulso a nivel local e internacional.

La firma española opta al galardón a propuesta del Ministerio de Finanzas de Luxemburgo que, a través del equipo de su aceleradora The LHoFT-Luexembourg House of Financial Technology, presentó a Julia a uno de los mayores eventos del mundo de AI.

Así trabaja Julia

La asistente financiera Julia reduce tiempos para que los clientes de MyInvestor puedan contratar con agilidad los préstamos hipotecarios, reduciendo los tiempos de decisión y de entrega de documentación por parte del cliente. Además, posee una capacidad de cálculo financiero y algoritmos de riesgos implícitos en las conversaciones. Ello permite guiar al cliente en las conversaciones que mantiene con el asistente virtual, que demuestra su inteligencia en los giros conversacionales.

A lo largo del proceso de contratación y, debido a un gran nivel de interacción con el usuario, el potencial cliente puede resolver las dudas más habituales sobre los préstamos que ofrece el banco, sobre los requerimientos para su contratación y cálculos.