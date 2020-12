Más de 4.000 madres interesadas en trabajar de Community Manager y conciliar con su vida familiar

La irrupción de las nuevas tecnologías y el confinamiento derivado de la pandemia ha contribuido a dar un empujón a los nuevos proyectos empresariales que buscan facilitar la conciliación familiar. Uno de ellos es Mamis Digitales , que ha registrado un incremento del 65% en el número de peticiones de madres de toda España interesadas en trabajar como community manager, comparado con el mismo período en 2019.

"El confinamiento ha provocado que muchas madres hayan descubierto que es posible trabajar con el móvil desde casa y sin renunciar ni a ser madre ni a una carrera profesional”, ha asegurado la cofundadora de Mamis Digitales, Billie Sastre. “Y todo ello en un contexto de transformación digital, que ofrece a muchas madres la posibilidad de reinventarse profesionalmente y consolidar su estabilidad financiera”, ha añadido.

Este jueves se ha celebrado el evento virtual “Madres Reinventadas” organizado por Mamis Digitales y durante el que diversas madres que ya trabajan de community manager han compartido la que ha sido su experiencia, especialmente durante los meses de confinamiento a raíz de la Covid-19.

El evento ha contado finalmente con una inscripción de 4.900 participantes, que se han conectado desde Santiago de Compostela, Sanlúcar de Barrameda, Santa Coloma de Gramenet o incluso ciudades de América Latina. Muchas de las participantes están actualmente en plena formación con Mamis Digitales y algunas también han explicado que en los últimos meses han superado el contagio del Covid, un obstáculo que no les ha impedido encarar la reconversión de sus vidas laborales.

África Quiñones, una de las ponentes de la sesión “Madres Reinventadas”, ha explicado que nada más tener a su hija tuvo claro que quería pasar tiempo con ella y no en una empresa lejos de su casa: "Cuando me hicieron una entrevista, en plena fase de reinvención, les dije que aceptaba el puesto pero si podía teletrabajar". Accedieron. Y a partir de ahí tuvo claro que la apuesta por la conciliación era más que acertada. “El coronavirus no ha impedido cumplir mi sueño: ser madre y profesional. Y lo he conseguido. Soy community manager”, ha remarcado.

Sylvia Daunis, otra de las ponentes del evento, ha explicado que trabajaba con una productora cultural “haciendo giras por Europa. Y todo quedó parado por la pandemia. Fue entonces cuando decidí reconvertirme, hacer marketing sobre mí misma y ahora paso muchísimo tiempo con mi hija, que a veces se sienta en casa a mi lado cuando trabajo ¡incluso me ayuda dándome ideas!".

Por último Eva Andreu, a la hora de contar su experiencia en primera persona, ha explicado que "2020 ha servido para creer en mí misma, para recuperar hábitos olvidados y aprovechar mucho el tiempo".

Madres de toda España

Mamis Digitales, comunidad profesional y online desde su nacimiento, engloba a madres de toda España que quieren compaginar su vida laboral y familiar y que, después de tres meses de formación, se ven preparadas para trabajar de Community Manager para empresas con un horario flexible y compatible con la atención a sus hijos pequeños.

“No hay nadie mejor que una madre para tratar a las empresas con cariño, atención y compromiso para llevar su presencia digital a otro nivel”, ha asegurado el cofundador de Mamis Digitales, Franc Carreras.

La start-up acaba de superar la barrera de las 1000 madres que ya trabajan en toda España. El colectivo de mujeres interesadas en Mamis Digitales en redes sociales es todavía mayor ya que, por ejemplo, en sus perfiles de Facebook e Instagram cuentan ya con casi 65.000 seguidoras.

Desde octubre de 2019, Mamis Digitales ha iniciado su expansión por Francia, donde ya cuenta con más de 300 madres que se han unido a la comunidad.