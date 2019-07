Instagram quiere ocultar los 'me gusta' en las publicaciones

La red social Instagram está probando en siete países distintos la nueva función de la plataforma que oculta a los demás usuarios la cantidad de 'Me gusta' que se recibe en cada publicación así como las visualizaciones de los vídeos.

La última actualización de esta red social está en fase de prueba en una serie de países. La novedad propone que la visualización de los 'Me gusta' y las visualizaciones de vídeo de las publicaciones sea privado, es decir, el propio usuario de la cuenta será el único que podrá ver cuántas personas le han dado al corazón.

Según un hilo de 'tuits' de la cuenta oficial de Instagram, estas pruebas se están ejecutando en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda.

El objetivo de Instagram con esta iniciativa, según se detalla en el hilo de Twitter, es que "tus amigos se centren en las fotos y vídeos que compartes, no en la cantidad de 'Me gusta' que recibes".

