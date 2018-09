El iOS 12: la nueva apuesta de Apple por la Realidad Aumentada

Apple ha lanzado de forma global la nueva versión de su sistema operativo móvil, iOS 12, con novedades entre las que se incluyen mejoras de rendimiento, nuevas experiencias de Realidad Aumentada y atajos para el asistente virtual Siri.

iOS 12, presentado el pasado mes de junio en el evento anual de desarrolladores de Apple, ha llegado este lunes en su versión estable para los dispositivos móviles a través de un actualización gratuita difundida por Apple, como ha anunciado la compañía de Cupertino a través de un comunicado.

Novedades

Entre las principales novedades del sistema operativo, proporciona mejoras de rendimiento como:

La cámara, que carga un 70% más rápido; El teclado, que se muestra un 50% más rápido y es más sensible; Y las aplicaciones que cargan dos veces más rápido que con iOS 11.

Realidad aumentada

En cuanto a la Realidad Aumentada, iOS 12 introduce con ARKit 2 la capacidad de compartir estas experiencias entre varios usuarios, que se introducen también en otros ámbitos como en Messages, Safari y Files. Además, los Animoji de Apple adquieren más diseños (tiranosaurio rex, koala, tigre, fantasma, etc) y llegan los nuevos Memoji, personalizables a través de Messages.

El sistema operativo aporta también otras novedades como la pestaña For You, con recomendaciones para compartir fotos y otras sugerencias, así como funciones de control de uso como la app Screen Time, un modo 'no molestar' automático durante las horas de sueño y mayor control de notificaciones.

Nuevas funciones para Siri

El asistente virtual Siri recibe nuevas funciones con la llegada de iOS 12 en forma de atajos a través de recomendaciones personalizadas basadas en el aprendizaje automático que también pueden activarse a través de comandos de voz.

Apple continuará añadiendo nuevas funciones a iOS 12 a través de sucesivas actualizaciones de 'software', y en otoño introducirá la posibilidad de realizar videollamadas desde Face Time hasta un máximo de 32 personas simultáneas.

El nuevo iOS 12 ya se encuentra disponible a través de una actualización gratuita para todos los 'smartphones' de Apple a partir del iPhone 5S, las tabletas iPad Pro, mini 2, Air, la quinta generación del iPad y sus versiones más recientes, y también para la sexta generación de iPod Touch