Utilizan el código morse para demostrar como Google 'roba' las letras de las canciones

Pongamos que escuchas una canción que te ha gustado mucho. Acudes a Google para ver la letra y voilà. No te hace falta clicar ninguna página web, ya que una cajita de información del buscador te muestra todo lo que buscabas. Bien, pues precisamente por esta práctica acaban de acusar a la de Mountain View de robar contenido.

Y es que Genius Media Group que realmente depende del buscador para enviar las visitas a su sitio web repleto de letras difíciles de descifrar, ha dicho que su tráfico está disminuyendo porque, durante los últimos años, Google ha estado publicando letras en su propia plataforma y algunas de ella se eliminan directamente del site de música. Genius, por cierto, es una compañía estadounidense de medios digitales que permite a los usuarios proporcionar anotaciones de letras de canciones, noticias, etc.

Google, por su parte, ha negado cualquier tipo de irregularidad. Algo que no quita que el buscador esté en el punto de mira, pues estas quejas llegan en medio de crecientes preocupaciones sobre las prácticas comerciales de Google y otros gigantes tecnológicos. Según publicó, Wall Street Journal, el Departamento de Justicia estadounidense está preparando una nueva investigación antimonopolio contra Google.

No es la primera vez que Genius se las ve con Google. Ya en 2017 le informó que las transcripciones de las canciones estaban siendo robadas. Algo que rompía los términos de servicio de la compañía y violaba la ley antimonopolio.

"En los últimos años, hemos mostrado a Google pruebas irrefutables una y otra vez de que está mostrando letras copiadas de Genius", aseguró al Wall Street Journal Ben Gross, director de estrategia de la compañía.

Una forma de averiguarlo ha sido gracias al código morse. Y es que Genius utilizó una marca de agua en sus letras que incluía patrones en el formato de los apóstrofes. Más de un centenar de letras provenían de la compañía de Gross.

Cuando los dos tipos de apóstrofes se convirtieron a los puntos y guiones utilizados en el código morse, desde Genius escribieron: "Red Handed" que significa algo así como 'pillado in fragatin' o 'con las manos en la masa'.

